В Башкирии прокуроры разобрались со случаем применения швабры вместо шины в больнице

В феврале 2019 года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом. Оказывая ей первичную медицинскую помощь, медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Для обездвиживания поврежденной конечности, они использовали часть швабры для мытья полов, несмотря на то, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.