В Башкирии прокуроры разобрались со случаем применения швабры вместо шины в больнице

В Кушнаренковском районе провели проверку по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В феврале 2019 года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом. Оказывая ей первичную медицинскую помощь, медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Для обездвиживания поврежденной конечности, они использовали часть швабры для мытья полов, несмотря на то, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.
По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновников к дисциплинарной ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что врача, который порекомендовал женщине амбулаторное лечение вместо стационарного, уволили, а пенсионерку перевели к уфимскую ГКБ №21.