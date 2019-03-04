«Говорят, нас нет»: В Уфе 170-летний дом рискует рухнуть на жильцов

Лидия и ее родители в 90-е годы переехали в Башкирию из Узбекистана и поселились в военном городке вертолетного училища. Оттуда им и дали комнату в этих казармах, как сказали, на 2-3 года, которые тянутся вот уже больше 20 лет. Прекратило существование вертолетное училище, попали под сокращение Лидия и ее родители. Ветшает год от года здание старинных казарм. При этом никаких перспектив расселения жильцов как не было, так и нет.