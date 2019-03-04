«Говорят, нас нет»: В Уфе 170-летний дом рискует рухнуть на жильцов

Сегодня, 4 марта, фотокорреспондент Медиакорсети побывал на месте ЧП в старых казармах на улице Карла Маркса в Уфе.
Напомним, вчера, 3 марта, под весом накопившегося снега там произошло продавливание крыши. Снег с крыши казармы сошел на иномарки жителей соседней 20-этажки, в казарме перекрытия пугающе затрещали. Самое печальное, что в казармах проживают 40 семей, которым, по сути, некуда идти.
По их словам, местные власти отказываются помогать им решить жилищный вопрос.
- Нам говорят, что нас тут по документам нет. Не позволяли приватизировать жилье, сделать это удалось всего нескольким семьям. Однако с нас при этом не забывают брать плату за коммунальные услуги, - рассказала Медиакорсети Лидия Клюева. – И врачи к нам приезжают, находят нас – значит, мы все-таки числимся где-то жильцами этого здания.
Женщина считает, что местные власти поступают так, чтобы улучшить статистику по нуждающимся в улучшении жилищных условий в Ленинском районе.
Лидия и ее родители в 90-е годы переехали в Башкирию из Узбекистана и поселились в военном городке вертолетного училища. Оттуда им и дали комнату в этих казармах, как сказали, на 2-3 года, которые тянутся вот уже больше 20 лет. Прекратило существование вертолетное училище, попали под сокращение Лидия и ее родители. Ветшает год от года здание старинных казарм. При этом никаких перспектив расселения жильцов как не было, так и нет.
Чтобы хоть как-то обустроить свой быт, семья Лидии провела за свой к себе в комнату электричество, воду, сделали туалет и душ, потому что общий туалет давно уже превратился в грязный "бомжатник".
Вчера в казармы, которым уже 170 лет, приезжали представители МЧС. Со слов жителей дома, специалисты МЧС предупредили, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.
Сегодня уже с 7 утра МЧС опять приехало и начали переписывать ФИО всех жителей казармы на случай экстренной эвакуации. В казарме проживают около 150 человек.
Что будет дальше, никто из жильцов пока не знает.
Руководитель общественной организации «Архзащита» Владимир Захаров заявил, что несмотря на предпринятые действия общественников, краеведов, памятник в итоге оказался никому не нужным: ни городским, ни республиканским властям, ни минобороны, ни минкульту.
- Еще в 2013 году я общался с одним из должностных лиц, полковником министерства обороны, который был ответственным за состояние здания. Был слух, что при тогдашнем министре Сердюкове памятник хотели отдать в частные руки. В итоге дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ответственные люди, судя по всему, ответственность брать на себя не хотели, таким образом, памятник развалился на наших глазах. Никаких попыток сохранить здание властями предпринято не было, - пояснил Захаров.
- А ведь это один из первых каменных памятников в Уфе, здание 1830-х годов! Здесь планировалось разместить пехотные полки.
Общественники не раз заявляли о том, что городу необходима карта реставраций, то есть зданий, которые мы оставим в наследство нашим потомкам. Но с тех пор договориться с властями им так и не удалось.
В Управлении гражданской защиты администрации Уфы пояснили, что пострадавших в результате нет:
- Вчера около 17.00 в ИДЦ Уфы поступила информация о том, что по адресу: ул. К Маркса, 55/1, из-за скопившегося на крыше здания снега произошло частичное продавливание кровли. На место выезжали сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. После обследования было принято решение освободить от снеговой нагрузки кровлю здания, и сегодня в течение дня сотрудниками жилищных служб Ленинского района и спасателями проводятся работы по очистке крыши от накопившихся осадков и ее укреплению. Никто в результате инцидента не пострадал.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Для справки
Казармы на улице Карла Маркса построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу и сам выбрал место. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению. С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Среди его выпускников – три героя России. Решением правительства РФ училище расформировали в 1999 году.