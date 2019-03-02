"Салават" снова победил "Магнитку", но смазал концовку и подарил гостям надежду

Не переоценены ли физические кондиции "Салавата"? В последние 7 минут второго периода и в первые пять минут третьей двадцатиминутки уфимцы лишь 5 раз вошли в чужую зону против 11 визитов у гостей. Весь третий период закончился счетом 11-20 по визитам в чужую зону и 14-27 по сменам в атаке. Кроме того, "Магнитка" все же забросила, не позволив хозяевам оформить разгром, а Юхе Метсоле - сыграть "на ноль". Игроки "Салавата" реально перестали успевать за гостями, которые проводили атаку за атакой и порой даже не позволяли "юлаевцам" коснуться шайбы, это не была игра вторым номером, это было доминирование. Магнитогорцы больше владели шайбой и сумели обойти "Салават" по Corsi и броскам за минуту. При этом у них не было Сергея Мозякина.