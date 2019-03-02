"Салават" снова победил "Магнитку", но смазал концовку и подарил гостям надежду

"Салават" на пике
"Металлург" словно на предсезонке, и такими темпами "Магнитка" действительно стремительно приближает свое межсезонье. Ниже мы уточним, что не так с уральцами, если кратко: они почти ничего не изменили относительно второго матча и поплатились за это. Что касается уфимцев, то "Салават" действует в том же духе и достигает таким образом успеха. Это лучший хоккей, показанный командой Николая Цулыгина, он прост, быстр и легко усваивается игроками. Повторять сказанное в прошлом материале не станем, а в таблице ниже обратим внимание на метод проникновения в чужую зону - "юлаевцы" снова почти полностью отказались от вброса. О том, почему так разнятся некоторые показатели - скажем позднее.
|СЮ
|ММг
|Разница
|Corsi
|45
|69
|-24
|Corsi for, %
|39,47%
|60,53%
|-21,05%
|Голы 5 на 5
|4
|1
|3
|Броски в створ 5 на 5
|16
|31
|-15
|Точность 5 на 5, %
|25,00%
|3,23%
|21,77%
|PDO, %
|121,77%
|78,23%
|43,55%
|БВ за минуту в атаке
|2,187
|2,696
|-0,509
|Блокшоты за минуту в защите
|0,968
|0,856
|0,112
|Вход в зону
|34
|37
|-3
|Вброс в зону
|2
|11
|-9
|Визиты
|36
|48
|-12
|Вход, %
|94,44%
|77,08%
|17,36%
|Визиты+ВВбр в атаке
|45
|67
|-22
|Смена в атаке (сек)
|14,02
|12,96
|1,07
Что касается заброшенных шайб и удивительного первого периода, то ответ прост: грамотно использованы моменты. "Магнитка" просто безалаберно отыграла в своей зоне. Взять любой гол - в каждом случае наблюдается удивительная невнимательность по отношению к игрокам "Салавата". Они и накатываются, они и подключаются, они делают, что хотят. При этом в большинстве ведь был только один гол, во всех остальных ситуациях защитники гостей обязаны были опекать игроков "Салавата". Оборона "Магнитки" просто подставила своего вратаря.
Показателен самый первый гол - шайба прошла все три зоны. Бурмистров делает подкидку Владимиру Ткачеву, он проходит чужую синюю, не встречая никакого сопротивления и делает голевой пас Линусу Умарку, прорыву которого тоже никто не помешал. В этом вся суть.
Хартикайнен - MVP серии
Теему, на днях продливший контракт с клубом на год, отметился голом и передачей. На момент написания этих строк он лучший бомбардир плей-офф и лучший бомбардир команды в Кубке Гагарина. Здорово играет вся тройка. По итогам второго матча мы обратили внимание на то, что легионерское сочетание нанесло 17 из 35 бросков команды. Сейчас - 10 из 23, так велико их присутствие.
Что касается бросковой статистики вообще, то суть примерно та же - "Магнитка" много и тривиально бросает. У уфимцев было 4 пятиминутных отрезка вообще без бросков и 5 с тремя и более бросками. Уфимцы лишь трижды локально перебросали гостей.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|3
|3
|7
|8
|8
|13
|18
|18
|19
|20
|23
|23
|БВ ММг
|3
|11
|13
|18
|19
|21
|28
|28
|33
|34
|35
|39
|Разница БВ
|0
|-8
|-6
|-10
|-11
|-8
|-10
|-10
|-14
|-14
|-12
|-16
|БВ СЮ за отрезок
|3
|0
|4
|1
|0
|5
|5
|0
|1
|1
|3
|0
|БВ ММг за отрезок
|3
|8
|2
|5
|1
|2
|7
|0
|5
|1
|1
|4
|Разница БВ за отрезок
|0
|-8
|2
|-4
|-1
|3
|-2
|0
|-4
|0
|2
|-4
|Голы СЮ за отрезок
|3
|1
|1
|Голы ММг за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|100%
|25%
|100%
|%БВ ММг за отрезок
|25%
Конечно, впечатляет старт - три броска и три гола. Так Василия Кошечкина еще никто не заставлял уйти на замену.
"Магнитка" слишком мягкая
Что за плюшевый хоккей, Магнитогорск? Большую часть серии "Металлург" уныло откатывается назад, когда "Салават" атакует, "сталевары" играют с минимумом контакта, они вообще не включают прессинг, нет никакого форчекинга. "Металлург" сам же создает сопернику комфортные условия. О несобранности в защите уже было сказано. В атаке по-прежнему плохо работает большинство, реально опасных моментов создается мало.
Складывается впечатление, что игроки гостей просто неготовы к играм Кубка Гагарина, и это решительно непонятно. У "Металлурга" ведь так много ветеранов плей-офф, в составе есть чемпионы, они весьма уверенно сыграли в регулярном сезоне и смотрелись фаворитами. Они не должны были недооценивать "Салават" даже с учетом неопытности тренерского штаба "юлаевцев" и более низкого посева. И все же, справедливости ради, получив такую оплеуху в первом периоде, гости постепенно начали приспосабливаться.
"Сталевары" уже меняют игру
Разговор начнем, однако, со слов игроков в зеленой форме. В первом перерыве Максим Рыбин во флэш-интервью сказал, что уфимцы продолжат играть в том же духе, что и в стартовые 20 минут. После матча он повторил сказанное, отрицая, что "юлаевцы" берегли силы. Анатолий Елизаров заявил, что тренеры не говорили "сушить" игру. Суть всех трех интервью: игроки Уфы хотели продолжать действовать в той же манере.
Однако этого не произошло. "Салават" стал атаковать гораздо меньше. За последние 25 минут игры - лишь пять бросков в створ. В третьем периоде при игре 5 на 5 было лишь одно вбрасывание в чужой зоне против 10 в защите. 5 из 6 последних вбрасываний второго периода были проиграны, как и точка в целом.
|СЮ
|ММг
|%СЮ
|Зона атаки
|9
|4
|69,23%
|Средняя зона
|8
|9
|47,06%
|Зона защиты
|9
|19
|32,14%
|5 на 5
|19
|21
|47,50%
|В целом
|26
|32
|44,83%
Не переоценены ли физические кондиции "Салавата"? В последние 7 минут второго периода и в первые пять минут третьей двадцатиминутки уфимцы лишь 5 раз вошли в чужую зону против 11 визитов у гостей. Весь третий период закончился счетом 11-20 по визитам в чужую зону и 14-27 по сменам в атаке. Кроме того, "Магнитка" все же забросила, не позволив хозяевам оформить разгром, а Юхе Метсоле - сыграть "на ноль". Игроки "Салавата" реально перестали успевать за гостями, которые проводили атаку за атакой и порой даже не позволяли "юлаевцам" коснуться шайбы, это не была игра вторым номером, это было доминирование. Магнитогорцы больше владели шайбой и сумели обойти "Салават" по Corsi и броскам за минуту. При этом у них не было Сергея Мозякина.
Вот только Мозякина они намеренно берегли, а "зелено-бело-синие" потеряли Павла Коледова, похоже, всерьез и надолго, защитник сломал руку. Таким образом, у "Салавата" как минимум один матч пропустит Антон Бурдасов, неясная ситуация с Филипом Ларсеном, выбыл Павел Коледов, недавно восстановился Петр Хохряков, получил удар, но продолжил играть в неизвестном состоянии Григорий Панин. Заменить их некем. В третьем периоде уфимцы явно подсели, а теперь нагрузка на оставшихся игроков еще вырастет.
Если "Металлург" приспособится к темпу уфимцев, а скорости защитников упадут, то гости смогут чаще рассчитывать на добивания. Более того, они уже начали это делать. Буквально в прошлом материале мы сказали, что Метсола - маленький вратарь, против него эффективны броски верхом, особенно, сразу после выигранного вбрасывания. Не думаю, что Йозеф Яндач читает Медиакорсеть, однако, они словно прочитали эти слова и шесть раз бросали сразу после выигранного вбрасывания. Три попытки пришлись на третий период. Именно в третьем периоде магнитогорцы совершили все семь своих перехватов.
Возвращаясь к теме входа в зону. Динамика по периодам такова: 11-15, 12-4, 11-18. Если добавить выигранные в чужой зоне вбрасывания и вброс, то общее число смен в атаке такое: 17-26, 17-14, 11-27. Если полагать, что команда Николая Цулыгина действительно хотела действовать так же, как в первом периоде, то им это не удалось, соперник стал чаще играть в атаке, бросать и забивать, а "юлаевцы" - реже. Все перечисленное должно обнадежить команду Йозефа Яндача и заставить задуматься тренерский штаб уфимцев. Однако, не факт, что уфимцы смогут вытащить из себя еще больше, если уже намечается спад.
Вероятности и риски
Сказанное выше показывает, что не все так просто с этой победой. Если экстраполировать события второго и третьего периодов на завтрашний матч, то "Магнитка" может сравнять счет в серии. Если наконец-то "Металлург" осознает, что в плей-офф просто стыдно так играть и продолжит адаптацию к тактике Уфы, то серия затянется на шесть матчей. Шансы, однако, невелики. История Кубка Гагарина знает лишь два случая, когда после двух крупных (3+ гола) побед подряд команда упускала победу в серии. В 2010-м ХК МВД сумел оправиться от нокдауна и выиграл у "Локомотива", в 2011-м сами ярославцы так обыграли минское "Динамо".
Сами же "юлаецы" обычно не упускали перевес в счете 2-1. Однако, такое случалось раз в пять лет: в 2013-м не совладали с "Ак Барсом", в прошлом году проиграли "Трактору". Оба соперника в итоге добрались до финала конференции. В обоих случаях командой руководили опытные наставники, Владимир Юрзинов-младший и Эркка Вестерлунд соответственно. Николай Цулыгин, похоже, вынес из "регулярки" определенные уроки, но не стоит забывать, что у него есть Юха Метсола. Вратарь такого уровня - редкость. В последний раз так здорово в Уфе играл Андрей Василевский.
Сюжет этой серии закрутился более лихо, чем предполагали скептики, и это прекрасно. Сезон у "Салавата" в любом случае получается очень противоречивым, однако, главное, что удалось сделать команде - порадовать полные трибуны. Нынче это особое событие.