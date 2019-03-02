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100 лет башкирской криминалистике: Фоторепортаж из ЭКЦ МВД

2 марта 2019, 18:13
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Медиакорсеть побывала в Экспертно-криминалистическом центре МВД Башкирии.

1 марта исполнилось ровно 100 лет экспертно-криминалистической службе МВД Башкирии. В связи с этим мы решили побывать в месте, где сходятся ниточки практически от всех совершенных в регионе преступлений.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Именно сюда, в Экспертно-криминалистический центр стекаются вещественные доказательства с мест преступлений, от следов крови на одежде до орудия, которым пользовался правонарушитель.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Есть кабинеты, где нельзя находиться без марлевой повязки, любой случайный чих может стать источником вашего ДНК, которое попадет для анализа с места преступления. Чтобы не нарушить стерильность при проведении анализов, сотрудники тоже работают в масках.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Если бы все граждане имели ДНК-паспорт, то это бы уменьшило количество преступлений, как это произошло в странах, где такой порядок ввели, рассказали нам в центре. Пока же в базу данных точно попадают данные тех, кто попал в места лишения свободы.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Эксперты могут определить личность по черепу. Для этого с помощью видеокамеры с него снимаются все параметры, они вводятся в компьютер и сверяются с теми характеристиками, которые имеются в базе данных.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Сравнительно молодой вид экспертиз – экономические. Они довольно сложные, надо суметь сделать выводы на основе изучения различных документов, начиная от договоров и заканчивая финансовыми отчетами и налоговыми декларациями.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Работа в экспертно-криминалистическом центре нередко связана с опасностью. Например, когда сюда поступает оружие с места преступления. А какое оно может быть, можете посмотреть сами в этой фотогалерее.

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ Радик Гареев работает здесь с 1992 года, а возглавляет центр с 2006 года.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Всего в этой сфере в Башкирии работает более 300 человек, представительство ЭКЦ есть в каждом отделе внутренних дел. В самом центре можно сделать около 50 видов экспертиз, в том числе химических, биологических, генетических, технических и так далее.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Здесь трудятся дактилоскописты, трассологи, баллисты, взрывотехники и другие эксперты.

Так выглядит чемоданчик эксперта.
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Медиакорсеть поздравляет всех криминалистов со столетним юбилеем и желает им эффективной работы на ниве борьбы с преступностью.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

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