100 лет башкирской криминалистике: Фоторепортаж из ЭКЦ МВД

1 марта исполнилось ровно 100 лет экспертно-криминалистической службе МВД Башкирии. В связи с этим мы решили побывать в месте, где сходятся ниточки практически от всех совершенных в регионе преступлений.
Именно сюда, в Экспертно-криминалистический центр стекаются вещественные доказательства с мест преступлений, от следов крови на одежде до орудия, которым пользовался правонарушитель.
Есть кабинеты, где нельзя находиться без марлевой повязки, любой случайный чих может стать источником вашего ДНК, которое попадет для анализа с места преступления. Чтобы не нарушить стерильность при проведении анализов, сотрудники тоже работают в масках.
Если бы все граждане имели ДНК-паспорт, то это бы уменьшило количество преступлений, как это произошло в странах, где такой порядок ввели, рассказали нам в центре. Пока же в базу данных точно попадают данные тех, кто попал в места лишения свободы.
Эксперты могут определить личность по черепу. Для этого с помощью видеокамеры с него снимаются все параметры, они вводятся в компьютер и сверяются с теми характеристиками, которые имеются в базе данных.
Сравнительно молодой вид экспертиз – экономические. Они довольно сложные, надо суметь сделать выводы на основе изучения различных документов, начиная от договоров и заканчивая финансовыми отчетами и налоговыми декларациями.
Работа в экспертно-криминалистическом центре нередко связана с опасностью. Например, когда сюда поступает оружие с места преступления. А какое оно может быть, можете посмотреть сами в этой фотогалерее.
Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ Радик Гареев работает здесь с 1992 года, а возглавляет центр с 2006 года.
Всего в этой сфере в Башкирии работает более 300 человек, представительство ЭКЦ есть в каждом отделе внутренних дел. В самом центре можно сделать около 50 видов экспертиз, в том числе химических, биологических, генетических, технических и так далее.
Здесь трудятся дактилоскописты, трассологи, баллисты, взрывотехники и другие эксперты.
Медиакорсеть поздравляет всех криминалистов со столетним юбилеем и желает им эффективной работы на ниве борьбы с преступностью.