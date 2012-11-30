В Башкирии демократия станет «электронной», а криминалу не позволят влиять на муниципальную власть

- Есть уверенность, что благодаря проекту «Открытая республика» мы сумеем создать банк данных и механизм отбора молодых профессионалов, носителей креативных идей для включения в резерв управленческих кадров республики, - сказал глава Башкирии. - Таким образом, мы выйдем на принципиально новый уровень взаимодействия государства с институтами гражданского общества – уровень так называемой «электронной демократии».
Кроме того, эффективность деятельности госслужащих теперь будут оценивать по «умению слушать и слышать людей» и степени доверия граждан.
- Наш приоритет – дальнейшее развитие гражданско-демократической среды, - говорит г-н Хамитов. - Властям всех уровней необходимо в обязательном порядке учитывать общественное мнение при принятии административных управленческих решений. Государству предстоит сделать ещё более динамичные шаги навстречу гражданскому обществу. Дать возможность общественным объединениям участвовать в решении жизненно важных вопросов. Уже сегодня передовые страны мира переходят к модели недирективного управления. Сегодня государство отказывается от жёсткого администрирования в пользу гибкой системы оказания публичных услуг. Некоторые из них могут быть переданы на длительный контракт в негосударственный сектор.
По мнению Рустэма Хамитова, «современные технологии избавляют человека от необходимости терять время в казённых учреждениях».
- Теперь у гражданина есть возможность обратиться за получением государственных услуг по сети Интернет, - говорит он. - Институт электронного правительства должен находиться в режиме постоянного саморазвития. И на смену ему уже идут технологии электронного управления. Эта информационная платформа позволит не только обеспечить открытость власти и доступность государственных услуг.
Особо остановился глава республики на самостоятельности муниципалитетов и развитии местного самоуправления.
- Финансовая зависимость муниципалитетов от государства – признак незавершенности реформы местного самоуправления, - уверен Рустэм Хамитов. - Нам всем ещё только предстоит научиться видеть в муниципалитетах реальный институт народного самоуправления и элемент гражданского общества. Согласно Конституции России, местное самоуправление отделено от государства. Граждане имеют законное право самостоятельно решать вопросы местного значения.
При этом руководитель региона заявил, что оставляет за собой право «привлекать к дисциплинарной или иной ответственности руководителей территориальных органов власти, которые не справляются со своими обязанностями».
- Как президент Башкортостана, не могу допустить, чтобы власть в каком-либо муниципалитете подчинил себе криминал или сомнительные дельцы, попирающие законные интересы граждан, - сказал Рустэм Хамитов.