В Башкирии демократия станет «электронной», а криминалу не позволят влиять на муниципальную власть

Депутаты башкирского Госсобрания внесут поправки в закон «Об Общественной палате РБ», которые расширят полномочия общественников. В частности, у общественной палаты появится свой сайт, где у каждого объединения откроется своя страница. Кроме того, с помощью проекта «Открытая республика», который заработает в 2013 году, инициативные общественники смогут довести до власти свои проекты и предложения, мнения своих групп единомышленников.Президент Башкортостана Рустэм Хамитов в своем послании депутатам Курултая РБ заявил, что в следующем году нужно продолжать развивать «эффективную связь государства с гражданами и их объединениями».