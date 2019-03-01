mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии при участии китайских инвесторов появится новый завод в Кумертау

1 марта 2019, 05:05
Фото: glavarb.ru
В создание завода фиброцементных плит вложится Цзянсийская торгово-промышленная компания «Юаньянвэйли».

28 февраля в Доме республики врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл встречу с инвесторами в формате «Инвестиционного часа», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Был рассмотрен проект, предложенный для реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау», - строительство завода по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора Цзянсийской торгово-промышленной компании «Юаньянвэйли».

ООО «Дасян-Стройматериалы» будет производить высококачественную волокнистую цементную доску для внешней изоляции зданий, которая имеет высокую влагостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Планируемый объём инвестиций – около двух миллиардов рублей. При этом будет создано более 300 новых рабочих мест.

Был подписан трёхсторонний меморандум о намерениях между правительством Башкирии, администрацией Кумертау и ООО «Дасян-Стройматериалы».

Материалы по теме
В Башкирии в Кумертау откроется новый завод по производству плитВ Башкирии построят завод нефтепромыслового оборудования в 900 рабочих местВ Стерлитамаке появится первый завод по производству силикагеля в России
#Новости#Новости_бизнеса#Новости Башкирии#Новости экономики#Роман Фаткуллин#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48