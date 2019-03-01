В Башкирии при участии китайских инвесторов появится новый завод в Кумертау

28 февраля в Доме республики врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл встречу с инвесторами в формате «Инвестиционного часа», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Был рассмотрен проект, предложенный для реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау», - строительство завода по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора Цзянсийской торгово-промышленной компании «Юаньянвэйли».
ООО «Дасян-Стройматериалы» будет производить высококачественную волокнистую цементную доску для внешней изоляции зданий, которая имеет высокую влагостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства.
Планируемый объём инвестиций – около двух миллиардов рублей. При этом будет создано более 300 новых рабочих мест.
Был подписан трёхсторонний меморандум о намерениях между правительством Башкирии, администрацией Кумертау и ООО «Дасян-Стройматериалы».