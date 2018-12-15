В Стерлитамаке появится первый завод по производству силикагеля в России

Вчера, 14 декабря, состоялось заседание комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана, в ходе которого были рассмотрены четыре новых проекта. В сумме эти проекты предполагают создание 336 рабочих мест.
Один из рассмотренных проектов будет реализован в городе Стерлитамак. Компания "РИМАР силикагели" запланировала в 2019 году строительство завод по производству силикагеля бытового назначения. Согласно проекту, мощность завода – около 3000 тонн в год. В завод потребуется 59 рабочих.
Объем инвестиций компании "РИМАР силикагели" – 140 млн рублей.
Отметим, производство силикагеля станет уникальным – первым в России.