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В Стерлитамаке появится первый завод по производству силикагеля в России

15 декабря 2018, 10:14
Фото: kazizilkree.com
Проект предусматривает создание 59 рабочих мест, объем инвестиций составит 140 млн рублей.

Вчера, 14 декабря, состоялось заседание комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана, в ходе которого были рассмотрены четыре новых проекта. В сумме эти проекты предполагают создание 336 рабочих мест.

Один из рассмотренных проектов будет реализован в городе Стерлитамак. Компания "РИМАР силикагели" запланировала в 2019 году строительство завод по производству силикагеля бытового назначения. Согласно проекту, мощность завода – около 3000 тонн в год. В завод потребуется 59 рабочих.

Объем инвестиций компании "РИМАР силикагели" – 140 млн рублей.

Отметим, производство силикагеля станет уникальным – первым в России.

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