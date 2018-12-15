В Стерлитамаке появится первый завод по производству силикагеля в России

Один из рассмотренных проектов будет реализован в городе Стерлитамак. Компания "РИМАР силикагели" запланировала в 2019 году строительство завод по производству силикагеля бытового назначения. Согласно проекту, мощность завода – около 3000 тонн в год. В завод потребуется 59 рабочих.