На фестивале «Сердце Евразии» выступят братья Абдразаковы и театр Надежды Бабкиной

13 июня в рамках Симфоночи состоится выступление Аскара Абдразакова, 15 июня - Ильдара Абдразакова. Также подтвердила свое участие в фестивале Алсу. По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, сейчас идут переговоры с Юрием Шатуновым и Земфирой. Группа «ДДТ» не сможет выступить на фестивале из-за уже расписанного гастрольного тура.