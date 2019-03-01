На фестивале «Сердце Евразии» выступят братья Абдразаковы и театр Надежды Бабкиной

12 июня пройдет праздник национального костюма, а также выступления башкирских этно-коллективов - «Курайсы» Роберта Юлдашева, «Аргымак» и др. Хэдлайнером этого дня станет музыкальный театр фольклора Надежды Бабкиной «Русская песня».
13 июня в рамках Симфоночи состоится выступление Аскара Абдразакова, 15 июня - Ильдара Абдразакова. Также подтвердила свое участие в фестивале Алсу. По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, сейчас идут переговоры с Юрием Шатуновым и Земфирой. Группа «ДДТ» не сможет выступить на фестивале из-за уже расписанного гастрольного тура.