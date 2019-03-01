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На фестивале «Сердце Евразии» выступят братья Абдразаковы и театр Надежды Бабкиной

1 марта 2019, 09:20
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» пройдет с 12 по 15 июня в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау».

12 июня пройдет праздник национального костюма, а также выступления башкирских этно-коллективов - «Курайсы» Роберта Юлдашева, «Аргымак» и др. Хэдлайнером этого дня станет музыкальный театр фольклора Надежды Бабкиной «Русская песня».

13 июня в рамках Симфоночи состоится выступление Аскара Абдразакова, 15 июня - Ильдара Абдразакова. Также подтвердила свое участие в фестивале Алсу. По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, сейчас идут переговоры с Юрием Шатуновым и Земфирой. Группа «ДДТ» не сможет выступить на фестивале из-за уже расписанного гастрольного тура.

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#Новости#Фестивали#Андрей Королев#Культура
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