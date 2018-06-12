«Сердце Евразии» в Уфе: «Щелкунчик», «Мгзавреби», «Курайсы» и ZAINETDIN

Запомнится публике и выступление российской певицы Анжелики Фроловой, известной как вокалистка музыкальной группы Sugar Mamas. Анжелика дважды участвовала в телевизионном проекте «Голос», первый раз вместе со своей напарницей по группе Викторией Кузьминой, во второй раз певица выступала сольно. На гала-концерте «Сердца Евразии» споет еще одна участница телевизионного проекта «Голос», но на этот раз его детской версии - Назгуль Отузова. Девушка родом из курортного Янгантау, покорившая своими вокальными данными не только родную республику, но всю Россию, подарит свое незабываемое выступление. Специальным гостем гала-концерта станет группа «Пицца». Коллектив давно не нуждается в представлении широкой публике, ребята быстро и прочно заняли свою уникальную музыкальную нишу и обрели многотысячную армию поклонников.