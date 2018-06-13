Минкульт: Фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе посетили более 100 тысяч человек

- Для меня участие в таком фестивале – интересный опыт. Выступать под аккомпанемент оркестра – это очень сложно, эпично и ново. Я очень рад, что впервые пою именно с этим оркестром, потому что это наш оркестр, тут играет мой отец. Музыканты сделали всё очень хорошо», – сказал Сергей Сергеевич.