Борис Гребенщиков в Уфе спел с кураистом Робертом Юлдашевым и посетил музей

Posted 19 февраля 2019, 05:24
Published 19 февраля 2019, 05:24
Modified 3 февраля, 06:21
Updated 3 февраля, 06:21
Уже по традиции перед концертом в Уфе Борис Гребенщиков заглянул на выставку в Музей Нестерова, сделал пару снимков и поделился своим мнением о музее.
На концерте 18 февраля Борис Гребенщиков и его музыканты представили обширный репертуар: свои любимые песни, хиты, а также композиции с последнего альбома «Время N».
Одну из самых лиричных своих песен, «Аделаида», Гребенщиков сыграл с народным артистом республики, известным кураистом Робертом Юлдашевым.
Как и всякий раз после выступления, музыканты охотно раздавали автографы после концерта, делали снимки на память, выступление собрало десятки восторженных отзывов в сети.