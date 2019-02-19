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Posted 19 февраля 2019, 05:24

Published 19 февраля 2019, 05:24

Modified 3 февраля, 06:21

Updated 3 февраля, 06:21

Борис Гребенщиков в Уфе спел с кураистом Робертом Юлдашевым и посетил музей

19 февраля 2019, 05:24
Трехчасовой концерт лидера группы «Аквариум» в очередной раз прошел в Уфе с полным аншлагом.

Уже по традиции перед концертом в Уфе Борис Гребенщиков заглянул на выставку в Музей Нестерова, сделал пару снимков и поделился своим мнением о музее.

На концерте 18 февраля Борис Гребенщиков и его музыканты представили обширный репертуар: свои любимые песни, хиты, а также композиции с последнего альбома «Время N».

Одну из самых лиричных своих песен, «Аделаида», Гребенщиков сыграл с народным артистом республики, известным кураистом Робертом Юлдашевым.

Как и всякий раз после выступления, музыканты охотно раздавали автографы после концерта, делали снимки на память, выступление собрало десятки восторженных отзывов в сети.

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