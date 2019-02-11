Видеообращение жителей Сибая из Башкирии к Владимиру Путину опубликовано в интернете

Тем временем в последние дни публикуемые данные о превышении ПДК диоксида серы в санитарной зоне Сибайского карьера очень тревожат людей. Практически каждый день в отчетах присутствует информация о превышении этого показателя в 10, 20 и более раз. Людям предлагают переезжать в пункты временного размещения хотя бы на полдня, пока не сменится направление ветра и не уменьшится ПДК. Однако уезжать из своих домов готовы далеко не все.