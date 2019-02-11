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Видеообращение жителей Сибая из Башкирии к Владимиру Путину опубликовано в интернете

11 февраля 2019, 04:36
Под текстом обращения подписались больше 400 человек.

Накануне, 10 февраля, в центре Сибая прошел сбор подписей под обращением горожан к президенту России Владимиру Путину. Собравшиеся также записали видеообращение и разместили его в соцсетях.

Несколько человек рассказали о проблемах, с которыми столкнулись в городе в последние месяцы: о том, как постоянно болеют дети, какие осложнения испытывают они сами, в каких условиях работают горняки в шахтах, как власти, по их мнению, искажают данные о превышении ПДК.

Инициатором акции стала общественница Диана Демидова. По ее словам, вчера удалось собрать 415 подписей под текстовым обращением к главе государства. В нем содержались требования отставки мэра Сибая Афзалова, вице-премьера Тажитдинова и национализации горнодобывающих предприятий.

- И это только начало! - пообещала Диана Демидова.

Тем временем в последние дни публикуемые данные о превышении ПДК диоксида серы в санитарной зоне Сибайского карьера очень тревожат людей. Практически каждый день в отчетах присутствует информация о превышении этого показателя в 10, 20 и более раз. Людям предлагают переезжать в пункты временного размещения хотя бы на полдня, пока не сменится направление ветра и не уменьшится ПДК. Однако уезжать из своих домов готовы далеко не все.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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