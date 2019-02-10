Сибай на грани: Хроника задыхающегося города в Башкирии

Позже я почитала литературу и выяснила, что сероводород – это тоже очень опасное вещество, которое при концентрации 1,2 мг/м3 может привести к летальному исходу или всяким серьёзным заболеваниям. Я решила позвонить по номеру 101 и записаться наблюдателем на проведение замеров. Оператор записала мою фамилию, обещала перезвонить, но не перезвонила. Я позвонила повторно. Мне сказали, что забыли передать мою заявку, пообещали перезвонить и снова замолчали. Я со своей знакомой решила съездить в посёлок Золото и посмотреть, что там происходит, как проводятся исследования. Но и там я ответов на свои вопросы не получила. Зато пообщалась с работником Госкомитета по ЧС, который разоткровенничался и наговорил много интересного. Правда, потом опомнился и сбежал от меня.