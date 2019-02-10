Сибай на грани: Хроника задыхающегося города в Башкирии

Молчать больше не могу. И писать в соцсетях под псевдонимом – тоже слабое утешение. Чего нам теперь бояться? Мой город задыхается, пожилые люди по телефону звонят детям и прощаются с ними. Да что же это происходит?! Неужто никому до нас нет дела?!.
Вот сегодня, 10 февраля, с утра опять гигантское превышение ПДК: по ул. 8 марта - в 22,8 раза, по ул. Нуриманова, Горная, Сарбаева – в 14 раз. А вчера еще многие жаловались на сильный запах жареных семечек – значит, местный завод буровых реагентов, который вроде бы отчитался об исправлении всех нарушений, снова стал травить земляков.
Людям из загазованных районов предлагают уезжать в пункты временного размещения. Просят предупредить пожилых соседей и помочь тем, у кого маленькие дети.
Происходящее очень похоже на войну. Только не пойму я, кто и с кем воюет и почему, ради чего в жертву приносят население моего родного города?!
…Сибайский карьер считается одним из самых глубоких в мире. Там добываются медь, золото, руда, сера и прочие полезные ископаемые. Раньше мы всегда гордились этим объектом, а теперь воспринимаем его как угрозу своей жизни.
Недавно одна женщина написала в соцсетях: «Никогда я ещё не чувствовала себя таким беспомощным, ненужным человеком». Народ Сибая брошен на произвол судьбы. Врио главы Башкирии Радий Хабиров пытается помочь нам, присылает медиков, уcтраивает разнос местным властям и представителям УГОК. Но какие врачи могут помочь, если в городе уже несколько месяцев трудно дышать?!. В Сибае, по статистике, по данным на начало 2019 года проживали 62 тысячи человек. Именно столько людей оказались брошены на произвол судьбы.
… Итак, восстановим хронику событий. Осенью 2018 года горожане начали жаловаться на запах гари. Я на это особого внимания поначалу не обращала, так как живу далеко от карьера, пока в городе не состоялся стихийный митинг.
Это было в декабре. Разъяренные горожане собрались у здания мэрии, требовали принять срочные меры по ликвидации ЧП на карьере. Администрация города сначала пыталась проигнорировать это мероприятие, мэр города Афзалов в это время находился то ли дома, то ли ещё где. Сначала к митингующим вышли его замы, но горожане сообщили, что не разойдутся, пока глава сам не поговорит с ними. Афзалов появился и пытался успокоить людей, обещал разобраться.
После этого стала достоянием гласности информация о том, что в течение последнего полугодия в карьере окисляется руда, откуда и образуется смог, который накрывает город. Особенно от этого страдали жители близлежащих к карьеру посёлков.
Много жилых домов находятся практически в нескольких метрах от карьера, в санитарной зоне, где по нормам вообще не должно быть жилого сектора. Эти дома не только не расселили в безопасную зону, но и лет 10-15 назад администрация города продавала в этой зоне участки под строительство домов!
С самого начала экологической катастрофы жители города столкнулись с равнодушием администрации города и республики. До сих пор населению не оказано практически никакой реальной помощи. Люди уже сколько месяцев живут в опасных условиях и задыхаются! Мы, родители, писали заявление и собирали подписи, чтоб детям дали внеочередные каникулы в связи с опасностью для их здоровья, чтоб вывезти детей из города. Нам прислали в ответ только отписки. Даже в двух километрах от горящего карьера работают детский сад и школа!
На всю республику сообщали об эвакуации населения в день сильного превышения ПДК, но в тот день, на самом деле, уехала только одна женщина с детьми из посёлка Золото в город на такси, в предложенную администрацией комнату. Многие люди вовсе не знали об эвакуации. А тем временем на запах серы уже жалуются жители соседних сел, а также города Баймака и даже Челябинской области.
В последние месяцы сибайцев каждый день информируют о показателях концентрации диоксида серы. Были дни, когда его показатели превышали норму в 37 раз. Я – не химик, однако раньше всегда думала, что с горящего карьера не может быть испарения лишь одного соединения. Оказалось, что я права – там есть не только диоксид серы, но и хлор, и сероводород. Тогда почему нас информируют только о диоксиде серы?
Помню, только в один день горожанам сообщили, что есть превышение сероводорода. А через небольшой промежуток опубликовали опровержение, с указанием, что произошла оговорка, на самом деле это был диоксид серы. И в тот же день впервые объявили о создании эвакуационных пунктов для жителей санитарной зоны. Мне это показалось странным, я посмотрела акты по замерам воздуха и увидела, что на самом деле по сероводороду тоже каждый день проводятся измерения, но его показатель всегда 0.
Позже я почитала литературу и выяснила, что сероводород – это тоже очень опасное вещество, которое при концентрации 1,2 мг/м3 может привести к летальному исходу или всяким серьёзным заболеваниям. Я решила позвонить по номеру 101 и записаться наблюдателем на проведение замеров. Оператор записала мою фамилию, обещала перезвонить, но не перезвонила. Я позвонила повторно. Мне сказали, что забыли передать мою заявку, пообещали перезвонить и снова замолчали. Я со своей знакомой решила съездить в посёлок Золото и посмотреть, что там происходит, как проводятся исследования. Но и там я ответов на свои вопросы не получила. Зато пообщалась с работником Госкомитета по ЧС, который разоткровенничался и наговорил много интересного. Правда, потом опомнился и сбежал от меня.
Администрация УГОК и власти Сибая постоянно обещали начать подтопление карьера. Но все время откладывали его начало. Причина этого, насколько мне известно, - то, что в карьере находится дорогостоящее оборудование УГОК, и они ждут, затягивают время, пока его не достанут. Получается, что здоровье 62 тысяч человек имеет меньшую цену, чем это оборудование? В городе уже начали гибнуть животные - кошки, собаки, птицы, кролики.
Ещё более поражает, что на территории карьера до сих пор ведутся работы по добыче ископаемых. Люди по ночам слышат взрывы. А над карьером видны огненные сполохи – говорят, что это выбросы газов. Мы пишем письма с жалобами во все инстанции республики и России, но все письма переадресовываются в администрацию РБ. Из мер помощи от властей города - 500 путёвок для детей в Крым и, как мне известно, около 150 путёвок - в санатории республики. Какие это цифры для города с населением 62 тысячи человек - сами посудите.
Еще горожанам раздавали наборы из простых медицинских масок и активированного угля на сумму 15 рублей. Люди уже не верят ни правоохранительным органам, ни администрации, которые вместо того, чтоб встать на защиту прав граждан, препятствуют проведению экологического митинга, схода граждан, не дают под них места.
Не верят они ни экологам, ни врачам. В больницах пациентам ставят диагнозы: ОРВИ, ОРЗ, бронхит, пневмония, даже нервное расстройство. Не хотят говорить об этом даже медики в соседнем Магнитогорске, не говоря уже про врачей из Уфы. Это значит, что люди не смогут в судах доказать ущерб здоровью и что-то отсудить.
Передвижные станции по исследованию воздуха не приезжают по жалобам в жилые кварталы, расположенные далеко от карьера. Но мы настырные и узнали из справочной литературы, что превышение показателей в этой зоне – это повод объявить в городе режим экологической ЧС. Видимо, поэтому власти избегают демонстрировать показания в жилой зоне.
Люди постепенно уезжают из родных домов на свои средства, но некоторых держат работа, дом, отсутствие финансов. Я тоже уехала вместе с семьей. Знакомые позволили нам поселиться в своем пустующем доме. Но сердце за родной город болит постоянно. С волнением слушаем новости, читаем результаты замеров и плачем.
Не секрет, что уровень жизни горожан в Сибае и так был очень низким, хотя проживаем мы вроде бы на территории, очень богатой залежами полезных ископаемых, с нашей территории вывезены тонны золота, меди, руды и других богатств. Вот только всё это приносит прибыль не нам, а промышленникам, которые готовы легко принести в жертву наше здоровье.
Мы просим помощи федеральных сил! Город задыхается в смоге! Помогите нам!