Долгострои в «Миловском парке» под Уфой должны быть сданы не позднее 1 июня

Накануне, 5 февраля, одной из тем совещания в формате «Стройчас» в правительстве Башкирии стало строительство домов в жилом комплексе «Миловский парк» под Уфой. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
На совещании было решено, что три многоэтажных дома, квартиры в которых ждут с нетерпением 202 семьи обманутых дольщиков, должны быть обязательно сданы не позднее 1 июня. Как было сказано на совещании, финансово-экономическая схема завершения строительства уже определена.
Что касается остальных проблемных объектов, то представитель Госкомитета по строительству и архитектуре РБ на совещании отчитался о том, что осмотрены все строительные площадки.
Тем временем на «горячую линию» по вопросам нарушения прав дольщиков поступило порядка 350 обращений.
Напомним, ЖК «Миловский парк» имеет репутацию проблемного проекта загородного жилья, который реализуется на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства. Компания-застройщик, которая принадлежит физлицу Сергею Ластовчуку и бывшему главе уфимской школы по подготовке кинологов МВД РФ Николаю Шеину, не справилась с обязательствами перед более чем 1 тыс. дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб. Главной причиной фиаско назвали крах программы «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы пока только два.
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