Что будет с «Миловским парком» в Уфе

- Радий Фаритович сообщил, что личный прием граждан будет проведен обязательно, как только будут доработаны все схемы, а объектов у нас более 90 и еще раз подчеркнул, обращаясь к подчиненным - «С людьми надо общаться», - рассказывает дольщица и общественная активистка Зульфия Гайсина. - А также попросил оказать содействие и дать вдумчиво разобраться и проработать все вопросы, чтобы республика не потратила средства бюджета впустую.