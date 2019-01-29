Что будет с «Миловским парком» в Уфе

28 января в формате «Стройчаса» в правительстве врио главы Башкирии отметил, что решение проблемы дольщиков «Миловского парка» уже имеется. Кроме того, первый заместитель председателя Госстроя РБ Григорий Невоструев сообщил Радию Хабирову об исполнении дорожной карты по завершению строительства проблемных объектов, а также о взаимодействии с дольщиками.
- По «Миловскому парку» есть понимание ситуации и варианты решения. Мне понятно, что вы работаете. Прошу вдумчиво и последовательно разрешить эту историю, - уточнил Радий Хабиров. - По «Меркурию» также готовьте схему. Когда будут сформированы окончательные планы нашей работы, необходимо организовать рабочую встречу с представителями большинства компаний.
Также Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо завершить разработку рабочих схем до 1 февраля и если Госстрой и вице-премьер не успеют просчитать спорные моменты, то лучше с утверждением проекта повременить, чем опять "давать людям ложные надежды".
- Радий Фаритович сообщил, что личный прием граждан будет проведен обязательно, как только будут доработаны все схемы, а объектов у нас более 90 и еще раз подчеркнул, обращаясь к подчиненным - «С людьми надо общаться», - рассказывает дольщица и общественная активистка Зульфия Гайсина. - А также попросил оказать содействие и дать вдумчиво разобраться и проработать все вопросы, чтобы республика не потратила средства бюджета впустую.
Медиакорсеть будет следить за развитием ситуации.