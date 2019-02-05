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В Уфе пройдет забег для влюбленных

5 февраля 2019, 04:58
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Соревнование состоится в честь Дня влюбленных.

Влюбленные пары Уфы день святого Валентина могут отметить необычно, отправившись в парк имени Лесоводов на легкоатлетический забег «Loverun». Стартует он в 11 часов 10 февраля.

- Loverun - это когда влюбленные и счастливые бегут вместе. К участию в забеге допускаются все желающие, имеющие допуск врача (наличие медицинской справки) и необходимую спортивную подготовку. Выдача стартового пакета производится в день старта перед забегом, - рассказали организаторы забега.

Планируется три дистанции - 10 км, 5 км и 2,5 км. Начало регистрации в 10 утра.

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