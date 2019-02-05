В Уфе пройдет забег для влюбленных

- Loverun - это когда влюбленные и счастливые бегут вместе. К участию в забеге допускаются все желающие, имеющие допуск врача (наличие медицинской справки) и необходимую спортивную подготовку. Выдача стартового пакета производится в день старта перед забегом, - рассказали организаторы забега.