В Уфе пройдет забег для влюбленных

Влюбленные пары Уфы день святого Валентина могут отметить необычно, отправившись в парк имени Лесоводов на легкоатлетический забег «Loverun». Стартует он в 11 часов 10 февраля.
- Loverun - это когда влюбленные и счастливые бегут вместе. К участию в забеге допускаются все желающие, имеющие допуск врача (наличие медицинской справки) и необходимую спортивную подготовку. Выдача стартового пакета производится в день старта перед забегом, - рассказали организаторы забега.
Планируется три дистанции - 10 км, 5 км и 2,5 км. Начало регистрации в 10 утра.