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В Уфе участники забега «МaturRun» собрали 200 тысяч рублей

3 июля 2018, 15:43
Все собранные средства поступят на создание тактильного мини-парка под открытым небом.

1 июля состоялся забег «МaturRun» в уфимском городском парке имени Ивана Якутова.

Еще до его начала было принято решение, что все собранные от продажи билетов средства будут перечислены на создание тактильного мини-парка под открытым небом в парке имени Ивана Якутова.

В забеге приняли более 200 участников, включая 140 детей. Было использовано 115 кг ярких красок «холли». В итоге было собрано около 200 тысяч рублей.

Напомним, проект «Уфа тактильная» реализуется Центром социальных технологий «Ломая барьеры».

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#Новости#Благотворительность#Татьяна Майорова,#Спорт
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