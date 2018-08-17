Бежим ради детей: Иван Голиков из Уфы добежал до Ижевска и повторит забег

Молодой бегун Иван Голиков завершил благотворительный марафон в пользу тяжелобольных детей. За 10 дней парень преодолел путь в 365 километров из Уфы до Ижевска. Стартовал он 5 августа, а финишировал 15 августа, как и планировал. Сейчас он восстанавливает силы.
Медиакорсеть решила связаться с марафонцем, чтобы узнать его дальнейшие планы.
Иван Голиков признался, что не прочь повторить благотворительный забег:
– В следующий раз побегу не один, а в компании единомышленников. И пусть этот забег пройдет через многие города или даже страны.
В разговоре Иван также отметил, что весь марафон любимые люди переживали за него. Это неудивительно. Бежать приходилось в одиночку и вдоль оживленной трасы. Да и дистанция большая и сложная, а приключиться на ней может всякое.
Спортсмен во время марафона собрал свыше 17 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей. Хотя ставил цель – собрать 200 тысяч, возможно, поэтому он не будет останавливаться на одном благотворительном забеге. Собранные на специальном сайте деньги парень передаст благотворительному фонду «Подари жизнь».