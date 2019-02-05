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В городах Башкирии появятся 13 онкоцентров

5 февраля 2019, 05:46
Фото: Pixabay
Их создадут на базе уже существующих центров.

13 новых онкологических центров амбулаторной помощи появятся в республике в ближайшие три года: четыре центра откроются в Уфе, девять - в других городах Баширии, в том числе в Нефтекамске, Октябрьском и Кумертау. Об этом сообщил главный внештатный онколог минздрава Башкирии Руслан Султанов на пресс-конференции в "Башинформе" 4 февраля.

Напомним, на встрече обсуждались вопросы детского рака, смертности, а также лечения рака на запущенных стадиях. Конференция была посвящена Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Он отмечается ежегодно 4 февраля, начиная с 2000 года, когда и был учрежден с целью привлечения внимания общества к глобальной проблеме онкозаболеваний.

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