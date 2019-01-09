Пока в Башкирии растет смертность от онкологии, хорошие врачи из республики уезжают

— Ситуации бывают разные. Бывает, люди приходят озлобленные после того, как узнали свой диагноз — рак. Точнее — слишком поздно узнали. Люди, пребывая в шоке после такого известия, считают, что вокруг все виноваты, в том числе и врач, которого они видят в первый раз, — рассказывает Гульнур Хамзеевна. — Обычно я прошу пригласить родственников под предлогом того, что нужно обсудить с ними план лечения. И говорю детям пациента (например): «У вашего папы рак кишечника. Сможет ли он психологически выдержать такую информацию?». Вместе решаем, говорить ему или нет. Часто склоняемся ко второму варианту и не говорим, чтобы не омрачать его жизнь и настроить на активное лечение. Вот только потом, когда улучшение не наступает, пациент вновь приходит ко мне и выговаривает: «Вот вы меня лечите, а мне все хуже и хуже»… В конце концов, наступает момент, когда скрывать от него страшную истину становится невозможно. Тогда семье остается сплотиться, чтобы ухаживать за ним и облегчить последние дни, а также поддержать друг друга в тяжелый час.