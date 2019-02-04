Онкологи Башкирии о раке: В первую очередь, человек должен изменить отношение к себе

Сегодня, 4 февраля, в ИА "Башинформ" прошла конференция, посвященная Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Напомним, он отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, когда и был учрежден с целью привлечения внимания общества к глобальной проблеме онкозаболеваний.
- Поймите, рак - это излечимое заболевание. В первую очередь, человек должен изменить отношение к самому себе. 40 % рака шейки матки, 50 % меланомы - запущенные случаи, обращения поздние. В Австралии запущенных случаев менее 10 процентов (по раку меланомы). Ранняя диагностика должна начинаться с населения. Отношение к себе у женщин на порядок лучше, природой так заложено, а мужчины обращаются крайне редко. Мы можем ставить суперсовременные аппараты, сейчас почти все локализации лечатся за исключением рака поджелудочной железы и печени. Но это не имеет значения, если человек сам не следит за своим здоровьем. Рак - это не приговор, - считает заведующий курсом онкологии и анатомии института дополнительного образования БГМУ, председатель общества онкологов РБ Олег Липатов.
Также на встрече с журналистами затронули и тему детской заболеваемости раком.
- Проблема лечения детского рака очень актуальна, в среднем 110 детей заболевают в год (в Башкирии - ред.). К счастью, благодаря своевременной диагностике 75% случаев удается выявить на ранней стадии и излечить. Здесь важное значение приобретает, как быстро были распознаны первичные признаки заболевания, - отмечает главный внештатный детский онколог минздрава Башкирии Рустем Байрамгулов.
По данным минздрава на конец 2018 года, в республике на учете стояло 82 тысячи онкобольных. Из них живут более пяти лет с момента установления диагноза 57,7%. В Башкирии наиболее часто встречаются такие виды онкологии как рак молочной железы, толстого кишечника, легких, кожи, предстательной железы, желудка. Рак занимает второе место среди причин смертности взрослого населения после сердечно-сосудистых заболеваний и первое место – среди причин детской смертности.
- На лекарственные препараты выделено средств в три раза больше, чем в прошлом году, - отмечает главный внештатный специалист, главный врач республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов. - Также почти 5 млрд рублей выделено на оборудование, из них четверть - деньги республики. Что качается платных услуг. На сегодняшний день платные услуги в онкодиспансере составляют 4%, и это только диагностические услуги, ни в коем случае не лечение. Еще раз обращаюсь ко всем: тот, кто скажет фамилию человека, попросившего деньги, этот пациент не пострадает ни в рамках диагностических, ни в рамках лечебных мероприятий. Мы не обучены ловить коррупцию. Но к сожалению, мы неоднократно сталкиваемся, что пациенты сами предлагают деньги врачам. Чтобы они делали что-то более качественно, обратили внимание на пациента. Призываю не давать взяток врачам - это пусковой механизм коррупции.
Отметим, что в Башкирии разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы. В ней предусмотрены финансовое обеспечение оказания медпомощи больным с онкозаболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Башкирии и другие меры.