Онкологи Башкирии о раке: В первую очередь, человек должен изменить отношение к себе

- На лекарственные препараты выделено средств в три раза больше, чем в прошлом году, - отмечает главный внештатный специалист, главный врач республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов. - Также почти 5 млрд рублей выделено на оборудование, из них четверть - деньги республики. Что качается платных услуг. На сегодняшний день платные услуги в онкодиспансере составляют 4%, и это только диагностические услуги, ни в коем случае не лечение. Еще раз обращаюсь ко всем: тот, кто скажет фамилию человека, попросившего деньги, этот пациент не пострадает ни в рамках диагностических, ни в рамках лечебных мероприятий. Мы не обучены ловить коррупцию. Но к сожалению, мы неоднократно сталкиваемся, что пациенты сами предлагают деньги врачам. Чтобы они делали что-то более качественно, обратили внимание на пациента. Призываю не давать взяток врачам - это пусковой механизм коррупции.