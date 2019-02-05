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Ульфат Мустафин: В Уфе надо чистить дороги так же, как в Москве

5 февраля 2019, 05:54
Фото: Пресс-служба мэрии Уфы.
Такое предложение высказал глава администрации города Ульфат Мустафин после поездки в столицу.

После командировок в Москву и Казань глава администрации Уфы решил, что необходимо внедрять опыт этих городов и в Уфу.

- Нужно еще отправиться в Екатеринбург и другой город-миллионник, близкий к нашим условиям, например, Красноярск, - подытожил Ульфат Мустафин. - Посмотрим, как у них все устроено, чтобы использовать лучшие практики. Например, дороги Уфы необходимо чистить так же, как дороги Москвы.

Следует отметить, что в целом администрация города справляется со снежным потоком, хотя локальные случаи запущенности общих городских территорий и дворов все же просматриваются.

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