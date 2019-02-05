Ульфат Мустафин: В Уфе надо чистить дороги так же, как в Москве

- Нужно еще отправиться в Екатеринбург и другой город-миллионник, близкий к нашим условиям, например, Красноярск, - подытожил Ульфат Мустафин. - Посмотрим, как у них все устроено, чтобы использовать лучшие практики. Например, дороги Уфы необходимо чистить так же, как дороги Москвы.