Ульфат Мустафин: В Уфе надо чистить дороги так же, как в Москве

После командировок в Москву и Казань глава администрации Уфы решил, что необходимо внедрять опыт этих городов и в Уфу.
- Нужно еще отправиться в Екатеринбург и другой город-миллионник, близкий к нашим условиям, например, Красноярск, - подытожил Ульфат Мустафин. - Посмотрим, как у них все устроено, чтобы использовать лучшие практики. Например, дороги Уфы необходимо чистить так же, как дороги Москвы.
Следует отметить, что в целом администрация города справляется со снежным потоком, хотя локальные случаи запущенности общих городских территорий и дворов все же просматриваются.