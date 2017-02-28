Первый заместитель мэра Уфы об уборке снега и наледи: Важнее задачи сегодня нет

Большую часть оперативки в мэрии Уфы первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов, который провел совещание сегодня вместо Ирека Ялалова, посвятил хозяйственным вопросам. В частности он поставил задачи по оперативной уборке в городе снега и наледи.
- Важнее задачи сегодня нет, - заявил Хусаинов подчиненным. - Работу вести в ежечасном режиме, других вариантов нет.
Хусаинов поручил усилить работу с учреждениями и организациями города. По его словам, некоторые из них даже после выдачи нескольких предписаний не выполняют свои обязательства по уборке.
Кроме того, он поручил ответственным структурам начать подготовку к ямочному ремонту дорог. Прежде всего проверить готовность необходимой техники. При этом он подчеркнул, что это временная мера для того, чтобы потом провести качественный ремонт.