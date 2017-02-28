mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Первый заместитель мэра Уфы об уборке снега и наледи: Важнее задачи сегодня нет

28 февраля 2017, 09:42
Салават Хусаинов поручил вести работу в ежедневном режиме

Большую часть оперативки в мэрии Уфы первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов, который провел совещание сегодня вместо Ирека Ялалова, посвятил хозяйственным вопросам. В частности он поставил задачи по оперативной уборке в городе снега и наледи.

- Важнее задачи сегодня нет, - заявил Хусаинов подчиненным. - Работу вести в ежечасном режиме, других вариантов нет.

Хусаинов поручил усилить работу с учреждениями и организациями города. По его словам, некоторые из них даже после выдачи нескольких предписаний не выполняют свои обязательства по уборке.
Кроме того, он поручил ответственным структурам начать подготовку к ямочному ремонту дорог. Прежде всего проверить готовность необходимой техники. При этом он подчеркнул, что это временная мера для того, чтобы потом провести качественный ремонт.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07