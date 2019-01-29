Рустем Ахмадинуров утвержден руководителем исполкома «Единой России» в Башкирии

- Главная задача - сделать партию «живой», - сказал Рустем Ахмадинуров. - Нужно уйти от образа «забронзовевших» начальников и общаться с людьми на простом человеческом языке. Мы должны уйти от кабинетной работы и прийти к людям, помогая решать их повседневные вопросы. Поэтому будем чаще выезжать в районы, проводя встречи и выездные заседания на местах.