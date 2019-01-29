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Рустем Ахмадинуров утвержден руководителем исполкома «Единой России» в Башкирии

29 января 2019, 04:16
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Его кандидатура утверждена президиумом генсовета партии в Москве.

Согласование Рустема Ахмадинурова на должность временно исполняющего обязанности руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии состоялось вчера, 28 января, сообщили в пресс-службе реготделения.

Напомним, место в руководстве регионального отделения партии стало вакантным после того, как Руслан Гизатуллин написал заявление об уходе в связи с утверждением его исполняющим обязанности главы Кушнаренковского района Башкирии.

В Москву на согласование президиум регионального политсовета партии отправлял две кандидатуры: Рустема Ахмадинурова и Максима Канунникова. Была согласована кандидатура Рустема Ахмадинурова.

кандидатуру бывшего руководителя Аппарата Общественной палаты городского округа Красногорск Московской области Рустема Ахмадинурова.

Он уже успел сделать первое заявление.

- Главная задача - сделать партию «живой», - сказал Рустем Ахмадинуров. - Нужно уйти от образа «забронзовевших» начальников и общаться с людьми на простом человеческом языке. Мы должны уйти от кабинетной работы и прийти к людям, помогая решать их повседневные вопросы. Поэтому будем чаще выезжать в районы, проводя встречи и выездные заседания на местах.

По словам Ахмадинурова, сегодня единороссы выедут в Сибай, где посетят карьер, из которого происходят выбросы сероводорода.

- Пообщаемся с работниками карьера, жителями города, представителями общественных организаций, депутатами, - сказал Рустем Ахмадинуров.

Сегодня, 29 января, в Сибай должен приехать и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил две недели назад во время своей рабочей поездки, когда он провел в городе заседание комиссии по ЧС.

Справка. Рустем Ахмадинуров являлся депутатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (2013-2018 гг.), член партии «Единая Россия» с 2002 года. В разные годы работал в министерстве социальной защиты населения, министерстве финансов Башкирии.

В 2004 - 2017 гг. - директор филиала Российского государственного социального университета в Уфе, советник при ректорате Российского государственного социального университета, 2017 - 2018 гг. - руководитель аппарата Общественной Палаты Красногорска Московской области.

С 2010 года — руководитель дирекции Школы российской политики.

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