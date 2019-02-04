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НКО Башкирии смогут принять участие в конкурсе президентских грантов

4 февраля 2019, 18:10
Фото: pixabay.com
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 15 марта 2019 года.

В России 1 февраля стартовал конкурс президентских грантов 2019 года, предоставляемых на развитие гражданского общества. Организатором является Фонд – оператор президентских грантов. Теперь НКО Башкирии предоставилась возможность получить финансирование на свои проекты. Всего в этом году на эти гранты направляется 8 млрд руб.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие неправительственные организации, оформившие заявку в электронной форме на сайте конкурса в период с 1 февраля по 15 марта.

Заявки принимаются по одному из 13 грантовых направлений:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодёжных проектов;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Информационно-методическую поддержку для участия в конкурсах президентских грантов оказывает Ресурсный центр НКО аппарата Общественной палаты Башкирии, сообщили в пресс-службе ОП РБ. Консультации специалистов проводятся на безвозмездной основе в будние дни с 9.00 до 18.00 (по предварительной записи по телефону).

Контакты Ресурсного центра НКО: г.Уфа, ул.Пушкина, 95 (каб. 316), тел. (347)218-12-52, эл.почта: [email protected]

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