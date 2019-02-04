НКО Башкирии смогут принять участие в конкурсе президентских грантов

В России 1 февраля стартовал конкурс президентских грантов 2019 года, предоставляемых на развитие гражданского общества. Организатором является Фонд – оператор президентских грантов. Теперь НКО Башкирии предоставилась возможность получить финансирование на свои проекты. Всего в этом году на эти гранты направляется 8 млрд руб.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие неправительственные организации, оформившие заявку в электронной форме на сайте конкурса в период с 1 февраля по 15 марта.
Заявки принимаются по одному из 13 грантовых направлений:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодёжных проектов;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Информационно-методическую поддержку для участия в конкурсах президентских грантов оказывает Ресурсный центр НКО аппарата Общественной палаты Башкирии, сообщили в пресс-службе ОП РБ. Консультации специалистов проводятся на безвозмездной основе в будние дни с 9.00 до 18.00 (по предварительной записи по телефону).
Контакты Ресурсного центра НКО: г.Уфа, ул.Пушкина, 95 (каб. 316), тел. (347)218-12-52, эл.почта: [email protected]