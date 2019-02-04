НКО Башкирии смогут принять участие в конкурсе президентских грантов

В России 1 февраля стартовал конкурс президентских грантов 2019 года, предоставляемых на развитие гражданского общества. Организатором является Фонд – оператор президентских грантов. Теперь НКО Башкирии предоставилась возможность получить финансирование на свои проекты. Всего в этом году на эти гранты направляется 8 млрд руб.