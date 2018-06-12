Проект «Лица Победы» из Башкирии завоевал грант Росмолодежи

В число победителей Всероссийского конкурса проектов вошли 29 человек, которые получили гранты по 100, 200 и 300 тысяч рублей. Гранты по 300 тысяч рублей получили только два человека, среди которых наш земляк Александр Юдин с проектом «Лица Победы».