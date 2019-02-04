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Нападающий БК «Уфимец» Павел Громыко: Очень хочется стать чемпионами!

4 февраля 2019, 06:41
Фото: пресс-служба БК "Уфимец"
Баскетбольный клуб «Уфимец» завершил первый круг чемпионата России среди команд Суперлиги-2 в роли лидера, одержав в 24 играх 21 победу.

Вторую половину турнира наша дружина начинает уже завтра. Коллективу Руслана Бокова предстоит провести два матча в Ставрополе против местного «Динамо». А через несколько дней «Уфимец» сыграет в Черкесске. В преддверии выездной серии один из лидеров башкирской команды - нападающий Павел Громыко рассказал об успехах и мотивации флагмана республиканского баскетбола в текущем сезоне.

Павел, первый круг Суперлиги-2 завершился. Какие выводы можно сделать после двух дюжин сыгранных матчей?

– Мы достойно отыграли первый круг чемпионата, опережаем магнитогорское «Динамо» и являемся сейчас лидером дивизиона. Отрыв на одну победу, на мой взгляд, наоборот является для нас стимулом, чтобы команда не расслаблялась. Увы, допустили осечку в Рязани – первую игру выиграли с большой разницей, а во втором матче совершили непростительные ошибки, которые и привели к поражению. Пожалуй, это была самая худшая игра в сезоне.

Но ведь затем «Уфимец» реабилитировался перед болельщиками в Туле, одержав две победы над местным «Арсеналом».

– Конечно, мы старались обыграть «канониров». В первом матче сыграли хорошо. Во втором провалились в последней четверти – соперник сделал рывок и догнал нас. В концовке игры случились «качели». Однако в силу опыта и удачи мы сохранили свое преимущество и снова победили.

Фото: пресс-служба БК "Уфимец"

Впереди игры против команд, замыкающих турнирную таблицу – черкесского «Эльбруса» и ставропольского «Динамо». Недонастроя в этот раз не будет, учитывая, что предстоит играть с аутсайдерами чемпионата?

– На аутсайдеров всегда тяжелее настраиваться. Команда чувствует преимущество, и самое губительное в такой ситуации – как раз недонастрой. Однако после поражения в Рязани мы сделали необходимые выводы и подобных ошибок, надеюсь, допускать больше не будем. Безусловно, нам необходимо стараться выигрывать каждую игру – очень хочется стать чемпионами.

Какая обстановка сейчас внутри команды?

– В «Уфимце», как всегда, хороший микроклимат. Все усердно тренируются и настроены на позитивный результат. Нам по силам занять первое место в чемпионате. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Ведь в Рязани и Туле из-за травм у нас играли не все лидеры. Особенно рассчитываем на возвращение в строй основного центрового - Миши Каутина.

Фото: пресс-служба БК "Уфимец"

Наставник уфимской команды Руслан Боков подчеркнул потенциальную важность побед в домашних играх, которые состоятся в конце февраля - против «Тамбова» и московской «Руны-Баскет». Что думаешь по этому поводу?

– Абсолютно согласен с тренером. Сейчас «Руна» усилилась хорошими игроками. К тому же, второй по «несмотрибельности» после Рязани матч мы провели именно с москвичами, когда уступили в овертайме. Поэтому необходимо взять у «Руны» реванш и вернуть должок сопернику за то поражение.

Итак, основная борьба за призовые места развернется во втором круге. Твое мнение: какие матчи окажутся для «Уфимца» наиболее напряженными?

– Нам предстоит тяжелый выезд в Магнитогорск в начале марта. В играх против местного «Динамо» как раз и станет ясно, кто получит преимущество в борьбе за первое место в чемпионате. Если же говорить о втором круге в целом, то, в первую очередь, нам попросту необходимо избегать поражений. Чтобы по итогам чемпионата порадовать болельщиков столь желанным успехом.

Фото: пресс-служба БК "Уфимец"

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