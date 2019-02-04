Нападающий БК «Уфимец» Павел Громыко: Очень хочется стать чемпионами!

– В «Уфимце», как всегда, хороший микроклимат. Все усердно тренируются и настроены на позитивный результат. Нам по силам занять первое место в чемпионате. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Ведь в Рязани и Туле из-за травм у нас играли не все лидеры. Особенно рассчитываем на возвращение в строй основного центрового - Миши Каутина.