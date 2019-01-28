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Сергей Медведев: Скоро «Уфимец» пополнит еще один воспитанник башкирского баскетбола

28 января 2019, 11:32
Фото: пресс-служба БК "Уфимец"
Сегодня и завтра флагман республиканского баскетбола – БК «Уфимец» проведет два очередных матча в рамках Суперлиги-2 чемпионата России.

28 и 29 января уфимская команда сыграет в Туле против местного «Арсенала». В настоящее время «Уфимец» лидирует в турнире и с каждой новой викторией продолжает творить историю. Башкирский коллектив полностью укомплектован. Тренерский штаб целиком состоит из местных специалистов, есть доморощенные игроки. В преддверии противостояния с туляками гендиректор клуба Сергей Медведев дал Медиакорсети эксклюзивное интервью.

- Даже несмотря на осечку в Рязани, «Уфимец» продолжает опережать своего главного конкурента в борьбе за первое место – баскетболистов Магнитки. Как наша команда готовилась к играм в городе «пушек и пряников»? И что можете сказать о сопернике?

- К играм с «Арсеналом» подходим с максимальной концентрацией, настраиваемся на две победы и рассчитываем сохранить за собой лидерство в чемпионате. Стоит сказать, что в составе нашего соперника очень ярко в этом сезоне раскрылся Александр Голяхов. Он выступал в прошлом году за «Уфимец», но не получал достаточного игрового времени. Сейчас Саша показывает хорошую игру, хотя его команда находится в середине турнирной таблицы Суперлиги-2.

С мячом воспитанник башкирского баскетбола Борис Назмутдинов.
Фото: пресс-служба БК "Уфимец"

- В прошлом сезоне «Уфимец» был четвертым в чемпионате. В этом есть замечательные шансы завершить соревнование на более успешной позиции…

- Думаю, наша команда заслуженно лидирует в турнире и претендует, как минимум, на призовое место. Хотя, конечно, хочется достигнуть максимального результата… Открою небольшую тайну: сейчас мы готовимся подписать одного из воспитанников башкирского баскетбола, который однозначно усилит нашу команду. И это станет дополнительным подспорьем для потенциального успеха.

- Вы официально объявили, что прекратили трудовые отношения со спортивным директором команды - Андреем Трушкиным.

- В связи с тем, что Андрей Владимирович уделял большое внимание к подготовке к отраслевой Спартакиаде одного из крупнейших предприятий республики, которая пройдет в конце февраля, он с трудом совмещал работу в компании с работой в нашем клубе. Ему не всегда удавалось своевременно выполнять свои обязанности и посещать необходимые мероприятия клуба. И нам пришлось расстаться.

- Других изменений в «Уфимце» не предвидится?

- В настоящее время в команде царит рабочая атмосфера. Никаких ротаций по тренерскому штабу, как это пытались представить, не планируется.

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