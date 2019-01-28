Сергей Медведев: Скоро «Уфимец» пополнит еще один воспитанник башкирского баскетбола

- К играм с «Арсеналом» подходим с максимальной концентрацией, настраиваемся на две победы и рассчитываем сохранить за собой лидерство в чемпионате. Стоит сказать, что в составе нашего соперника очень ярко в этом сезоне раскрылся Александр Голяхов. Он выступал в прошлом году за «Уфимец», но не получал достаточного игрового времени. Сейчас Саша показывает хорошую игру, хотя его команда находится в середине турнирной таблицы Суперлиги-2.