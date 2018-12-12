Клуб «Уфимец» оштрафовали за приставание капитана команды к чирлидерше

Директорат Российской федерации баскетбола рассмотрел инцидент, произошедший 4 декабря в Барнауле после окончания игрового времени матча Второго дивизиона мужской Суперлиги между командами «АлтайБаскет» и «Уфимец», сообщили в пресс-службе российской федерации баскетбола.
По результатам просмотра видеозаписи эпизода с участием Артема Исакова и группы поддержки «АлтайБаскета», а также изучения данных сторонами письменных пояснений, Директората РФБ оштрафовал «Уфимец» за неспортивное поведение его капитана.
Сам игрок признал факт касания, отметив, что оно было совершено непреднамеренно, и выразил готовность принести личные извинения участнице инцидента.
В ходе устной беседы Председателя директората с руководством клуба, «Уфимец» был уведомлен о недопустимости подобного поведения членов команды в будущем, а генеральный директор «Уфимца» Сергей Медведев сообщил о проведении с игроками беседы о необходимости соблюдения этических норм как на игровой площадке, так и за ее пределами.
Напомним, интернет-ресурс Eurosport сообщил о том, что накануне после победы баскетбольного клуба «Уфимец» над «АлтайБаскетом» в Барнауле капитан уфимской команды Артем Исаков якобы «отпраздновал победу, ладонью приложившись по попе чирлидерши». По словам гендиректора клуба Сергея Медведева, девушки из группы поддержки «АлтайБаскета» по окончании матча преградили путь к центральному кругу капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову. Ему пришлось деликатно подвинуть одну из чирлидерш, чтобы присоединиться к башкирскому коллективу и крикнуть победоносное: «Уфимец»!