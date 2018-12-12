Клуб «Уфимец» оштрафовали за приставание капитана команды к чирлидерше

Напомним, интернет-ресурс Eurosport сообщил о том, что накануне после победы баскетбольного клуба «Уфимец» над «АлтайБаскетом» в Барнауле капитан уфимской команды Артем Исаков якобы «отпраздновал победу, ладонью приложившись по попе чирлидерши». По словам гендиректора клуба Сергея Медведева, девушки из группы поддержки «АлтайБаскета» по окончании матча преградили путь к центральному кругу капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову. Ему пришлось деликатно подвинуть одну из чирлидерш, чтобы присоединиться к башкирскому коллективу и крикнуть победоносное: «Уфимец»!