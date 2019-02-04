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Башкирия вошла в ТОП-7 регионов России по объему строящегося жилья

4 февраля 2019, 07:16
Фото: Mkset.ru
Согласно данным Единого реестра застройщиков в регионе строится 516 многоквартирных домов.

Башкортостан вошёл в ТОП-7 регионов России по количеству строящегося жилья. В рейтинге, подготовленном Единым реестром застройщиков (ЕРЗ) говорится, что по состоянию на первое февраля 2019 года в регионе строится 3 млн 783 тыс 547 квадратных метров жилья в 516 домах, это 2,9% от всего объема строящегося жилья в России. Средняя этажность домов составила 15,9, а средняя площадь квартир - 46,6 кв м.

Так же в рейтинге говорится, что в среднем сроки сдачи домов в Башкирии смещаются на 5,8 месяцев от изначально заявленных застройщиками.

В ТОП-100 застройщиков по количеству возводимых квадратных метров вошли три башкирские компании. Самое высокое место в рейтинге из региональных компаний получила фирма «Архстройинвестиции» (19 место), затем ФРЖС РБ (61 место) и «Третий трест» (65 место).

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