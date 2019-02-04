Башкирия вошла в ТОП-7 регионов России по объему строящегося жилья

Башкортостан вошёл в ТОП-7 регионов России по количеству строящегося жилья. В рейтинге, подготовленном Единым реестром застройщиков (ЕРЗ) говорится, что по состоянию на первое февраля 2019 года в регионе строится 3 млн 783 тыс 547 квадратных метров жилья в 516 домах, это 2,9% от всего объема строящегося жилья в России. Средняя этажность домов составила 15,9, а средняя площадь квартир - 46,6 кв м.