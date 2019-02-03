Радий Хабиров рассказал, как его хотели отправить в садик для особенных детей

- Школьная программа хоть и меняется, но это заметно только по разным именам многочисленных авторов на учебниках. Родителям хотелось бы сказать, чтобы следили за поведением своих детишек. Развивайтесь. Самостоятельно. Не надейтесь на современную школу, - написала Ирина Вихляева. - Вот в самолетах каждый раз стюардесса рассказывает про технику безопасности. Конечно, никто ничего не запоминает. Нет таких историй, в которых человек все надел, поплыл и потом заявил: «Самолет упал, все погибли, а я спасся, потому что внимательно выслушал стюардессу». Мне наша школа напоминает эту стюардессу, которая всегда обязана все рассказывать.