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Радий Хабиров рассказал, как его хотели отправить в садик для особенных детей

3 февраля 2019, 06:30
Фото: Пресс-служба главы Башкирии / Вконтакте
Причина заключалась в том, что он в раннем детстве совсем не говорил по-русски и поэтому не понимал воспитательницу.

В рамках общения делегатами прошедшего в Уфе Первого форума школьного образования «Взлетай» врио главы Башкирии рассказал забавную историю из всего детства.

Оказалось, что в детсадовском возрасте он совсем не говорил по-русски. Воспитательница была крайне озадачена тем, что маленький Радий не воспринимает никак ее слова и предложила его матери отправить его в специальный садик для неполноценных детей. К счастью, мама будущего руководителя Башкирии смогла переубедить педагога.

Попутно Радий Хабиров передал привет представителям его родного села Сайраново из Ишимбайского района.

Стоит отметить, что публикация этой истории вызвала самые разные отклики в соцсетях. Среди них было немало людей, невысоко оценивающих качество современного образования.

- Школьная программа хоть и меняется, но это заметно только по разным именам многочисленных авторов на учебниках. Родителям хотелось бы сказать, чтобы следили за поведением своих детишек. Развивайтесь. Самостоятельно. Не надейтесь на современную школу, - написала Ирина Вихляева. - Вот в самолетах каждый раз стюардесса рассказывает про технику безопасности. Конечно, никто ничего не запоминает. Нет таких историй, в которых человек все надел, поплыл и потом заявил: «Самолет упал, все погибли, а я спасся, потому что внимательно выслушал стюардессу». Мне наша школа напоминает эту стюардессу, которая всегда обязана все рассказывать.

Напомним. в рамках форума врио главы Башкирии успел сделать несколько предложений, которые были встречены педагогами с большим воодушевлением. Так, он предложил ввести в школах республики пятидневную учебную неделю, выделять сельским педагогам 600 тысяч рублей в качестве материальной помощи, а также землю. Прозвучало еще немало интересных мыслей.

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