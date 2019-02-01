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В Башкирии предложили провести рейтингование школ и научить детей вальсу и вождению

1 февраля 2019, 10:07
Фото: Татьяна Майорова / Mkset.ru
Систему образования республики ожидают большие перемены по примеру Красногорска.

Сегодня в Уфе на Первом форуме школьного образования «Взлетай» врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести в республике рейтингование школ, по итогам которого десяти лучшим городским и десяти лучшим сельским школам будут выделены гранты на дальнейшее развитие. Данное предложение было встречено аплодисментами участников форума.

Помимо этого, Радий Хабиров предложил разработать меры привлечения одаренных выпускников школ в республику.

- Пусть он даже уедет учиться в Москву или любой другой город, но нам важно, чтобы он потом обязательно вернулся работать в Башкирию, - отметил Радий Хабиров.- Главы районов, директора школ должны вцепиться в выпускников-стобалльников и сопровождать их дальше по жизни.

Радий Хабиров предложил также начать в Башкирии реализацию школьной образовательной программы под названием «Взлетай», которая уже работает в Красногорске. В рамках этой программы предполагается в течение периода обучения в школе предоставлять детям определенные конкурентные преимущества, которые помогут им в дальнейшем найти свое место в жизни.

В качестве примера Радий Хабиров привел возможность выучиться на водительские права, освоить английский язык на базовом уровне, научиться танцевать вальс и т. д. При этом обязательно будут учтены интересы детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также отличников. Их обучение будет частично или даже полностью оплачено за счет государства.

Напомним, помимо этого, Радий Хабиров сегодня предложил ввести в школах Башкирии пятидневную учебную неделю и разработать меры стимулирования для сельских учителей.

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