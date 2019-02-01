В Башкирии предложили провести рейтингование школ и научить детей вальсу и вождению

В качестве примера Радий Хабиров привел возможность выучиться на водительские права, освоить английский язык на базовом уровне, научиться танцевать вальс и т. д. При этом обязательно будут учтены интересы детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также отличников. Их обучение будет частично или даже полностью оплачено за счет государства.