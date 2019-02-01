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Уфимцам возместят плату за вывоз мусора

1 февраля 2019, 11:31
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Правда, это коснется не всех.

С января 2019 года планируется возмещать отдельным категориям граждан плату за вывоз ТКО, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Будет перерасчет гражданам размеров двух мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ):

1. Ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получатели ЕДК - инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, семьи, имеющие детей-инвалидов, чернобыльцы, члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, ветераны боевых действий, многодетные семьи).

2. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Получателями субсидии являются граждане, независимо от льготной категории, у которых расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из республиканских стандартов стоимости ЖКУ, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату данных услуг в совокупном доходе семьи - 20 процентов.

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