Уфимцам возместят плату за вывоз мусора

С января 2019 года планируется возмещать отдельным категориям граждан плату за вывоз ТКО, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Будет перерасчет гражданам размеров двух мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ):
1. Ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получатели ЕДК - инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, семьи, имеющие детей-инвалидов, чернобыльцы, члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, ветераны боевых действий, многодетные семьи).
2. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Получателями субсидии являются граждане, независимо от льготной категории, у которых расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из республиканских стандартов стоимости ЖКУ, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату данных услуг в совокупном доходе семьи - 20 процентов.