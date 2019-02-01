Уфимцам возместят плату за вывоз мусора

Получателями субсидии являются граждане, независимо от льготной категории, у которых расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из республиканских стандартов стоимости ЖКУ, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату данных услуг в совокупном доходе семьи - 20 процентов.