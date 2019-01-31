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Верховный суд Башкирии вынес приговор мошеннику, похитившему у паралимпийца 4 млн

31 января 2019, 05:57
Фото: Mkset.ru
Ранее Советский суд Уфы приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Верховный суд оставил в силе этот приговор. В суде удалось установить, что в 2014 году преступник дал совет своему родственнику вложить деньги от спортивных побед в недвижимость, а именно - купить за 4 млн рублей участок в 11 га земли в поселке Зубово под Уфой.

Спортсмен согласился, доверившись родственнику. Мошенник заявил, что собственность он получит уже через 10 дней. Позже выяснилось, что участок стоит на самом деле все 16 млн рублей, а деньги от спортсмена он отдавать не собирался. 4 млн он в итоге потратил на погашение долгов и развитие собственного бизнеса.

Инвалид первой группы по зрению обратился в полицию за помощью.

Обвиняемый подал апелляцию. Но ему в ней отказали. Теперь злоумышленник будет отбывать наказание, ранее вынесенное Советским районным судом в исправительной колонии общего режима.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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