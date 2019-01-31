Верховный суд Башкирии вынес приговор мошеннику, похитившему у паралимпийца 4 млн

Спортсмен согласился, доверившись родственнику. Мошенник заявил, что собственность он получит уже через 10 дней. Позже выяснилось, что участок стоит на самом деле все 16 млн рублей, а деньги от спортсмена он отдавать не собирался. 4 млн он в итоге потратил на погашение долгов и развитие собственного бизнеса.