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В Башкирии в Сибае суд отложил иски прокуратуры к мэрии и УГОКу - соцсети

29 января 2019, 14:17
Фото: pixabay.com
Примечательно, что официальной информации о рассмотрении данного иска на сайте суда нет.

Сегодня, 29 января, в Сибайском городском суде должны были рассматривать иски городской прокуратуры к администрации города и Сибайскому филиалу УГОКа. Об этом сообщается в одном из местных пабликов.

- Сегодня были первые заседания, на которых ответчики свою вину не признали! Дела отложены на 06.02 - по администрации и на 01.02 - по СФ ОАО "УГОК". Судебные заседания проходят в открытом режиме! – сообщают администраторы паблика.

Фото: Сибайский городской суд

Примечательно, что на сайте Сибайского городского суда никакой информации на эту тему не оказалось.

Портал «Башмедиа» попытался уточнить данную информацию в прокуратуре Сибая, однако заместитель прокурора Линар Валеев отказался сообщить суть исковых требований. Пресс-секретарь сибайского городского суда по телефонам был недоступен.

Ранее 19 января, прокуратура Башкирии извещала, что по ее инициативе полицией открыто уголовное дело по факту нарушения в Сибае правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. По результатам инициированной прокуратурой доследственной проверки отделом полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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