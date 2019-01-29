В Башкирии в Сибае суд отложил иски прокуратуры к мэрии и УГОКу - соцсети

Сегодня, 29 января, в Сибайском городском суде должны были рассматривать иски городской прокуратуры к администрации города и Сибайскому филиалу УГОКа. Об этом сообщается в одном из местных пабликов.
- Сегодня были первые заседания, на которых ответчики свою вину не признали! Дела отложены на 06.02 - по администрации и на 01.02 - по СФ ОАО "УГОК". Судебные заседания проходят в открытом режиме! – сообщают администраторы паблика.
Примечательно, что на сайте Сибайского городского суда никакой информации на эту тему не оказалось.
Портал «Башмедиа» попытался уточнить данную информацию в прокуратуре Сибая, однако заместитель прокурора Линар Валеев отказался сообщить суть исковых требований. Пресс-секретарь сибайского городского суда по телефонам был недоступен.
Ранее 19 января, прокуратура Башкирии извещала, что по ее инициативе полицией открыто уголовное дело по факту нарушения в Сибае правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. По результатам инициированной прокуратурой доследственной проверки отделом полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).
Медиакорсеть следит за ситуацией.