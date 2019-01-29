Профессор Марс Сафаров: «В Сибае УГОК жертвует здоровьем людей ради прибыли»

- Сегодня нам много рассказывают о том, что проводятся подготовительные работы для затопления карьера. И при этом говорят, что карьер был недействующий. Вроде бы противоречий нет. Но я в таких случаях, когда заходит речь о шахтах, всегда спрашиваю: а где располагается вертикальный ствол, через который рабочие попадают в её горизонтальные штреки? И тут мы понимаем, что в Сибае такого вертикального ствола шахты не существует. Если даже что-то подобное есть непосредственно на закрытой территории предприятия, то оно используется для других целей.