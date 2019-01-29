Профессор Марс Сафаров: «В Сибае УГОК жертвует здоровьем людей ради прибыли»

Медиакорсеть попросила доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Башкирии, известного эколога Марса Сафарова высказать свое мнение о последних событиях, которые происходят вокруг сложной экологической ситуации в Сибае. Марс Гилязович признался, что, анализируя новости о Сибае, он обнаружил немало нестыковок. Кто-то не обратил на них внимания и посчитал, что это просто недоразумения или мелкие неточности. Но профессор Сафаров решил изучить вопрос подробно и докопался до интересной информации.
- Информация, которую я выяснил, позволяет мне абсолютно авторитетно, как ученому и публицисту, говорить о том, что руководство Сибайского филиала Учалинского ГОКа вводит людей в заблуждение. Причем я допускаю, что власти города и республики также оказались в числе тех, кто введен в заблуждение представителями УГОКа, и сами они также транслируют данную информацию дальше, населению. А ведь вся информация для того, чтобы оценить масштабы происходящих в Сибае событий, есть в открытом доступе.
- Например?
- Сегодня нам много рассказывают о том, что проводятся подготовительные работы для затопления карьера. И при этом говорят, что карьер был недействующий. Вроде бы противоречий нет. Но я в таких случаях, когда заходит речь о шахтах, всегда спрашиваю: а где располагается вертикальный ствол, через который рабочие попадают в её горизонтальные штреки? И тут мы понимаем, что в Сибае такого вертикального ствола шахты не существует. Если даже что-то подобное есть непосредственно на закрытой территории предприятия, то оно используется для других целей.
Вот, в открытом доступе, есть документы, касающиеся проектирования шахт для разработки сибайского месторождения, в нем указано, что месторождение было вскрыто стволами шахт «Скиповая», «Вентиляционная» «Северная вентиляционная», «Клетевая» и шахтой №2 с основными горизонтами 309, 389, 469 и 629. Все они, кстати, укладываются в глубину Сибайского карьера, кроме 629-го. А горизонты 309, 389 и 469 имеют выходы в существующий недействующий карьер. Об этом также указано в документах.
Я даже находил ранее фотографии, на которых была видна табличка на одном из склонов карьера с надписью «Штольня №1». В документах есть уточнение, что портал Северной штольни имеет выход непосредственно к капитальному заезду. Так что хотя карьер и называют недействующим, но производственная деятельность там велась довольно активно.
Таким образом, можно утверждать, что сам карьер фактически и превращен в ствол шахты. И когда представители УГОКа говорят, что он заброшен и не нужен, и что они взялись за устранение последствий окисления руды, будучи социально ответственным предприятием, – это попытка обмануть, ввести в заблуждение людей. Да, по своему прямому назначению карьер не используется, однако он все равно задействован в производстве.
- Получается, по вашему мнению, что представители УГОКа специально откладывали активные действия по ликвидации аварийной ситуации, потому что не хотели останавливать производство и нести убытки?
- Совершенно верно.
Для них затопление карьера означает фактически закрытие предприятия и большие убытки. И они сами дали это понять, когда попросили дать им отсрочку для эвакуации оборудования из шахт перед затоплением карьера. То есть можно с полным правом сказать, что представители УГОКа пожертвовали здоровьем жителей Сибая ради собственной прибыли.
Чем собственно, они и занимались ранее, с 2004 года, когда карьер был передан от предприятия-банкрота в распоряжение УГОКа. Не сочли нужным потратить средства на реабилитацию шахты своевременно и вот получили в результате экологическую катастрофу.
Очевидно, что представители УГОКа продолжают до сих пор вводить в заблуждение общественность. Интересно, что на Сибайском филиале УГОКа сегодня числится около 1800 работников, так что ничего удивительного нет и в том, что среди лозунгов, которые пишут люди в соцсетях, вы не встретите ни одного требования о закрытии данного предприятия.
Люди понимают, что оно значит для города. Поэтому они и не требуют закрытия, а хотят ответственного отношения владельцев бизнеса к людям и своим объектам.
- Сегодня в Сибае вновь побывал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Подробности поездки пока широко не сообщаются, но по фотографиям видно, что речь там шла примерно об этом – демонстрировались схемы карьера и одной из шахт. И было видно, что сам Хабиров, судя по его выражению лица, не очень доволен увиденным. По факту сообщили, что затопление карьера завершится к 20 марта.
- Ну, это фактически подтверждает мои слова. Вообще идея мокрой консервации карьера верна, она лежит на поверхности, это самый дешевый и доступный способ спасения ситуации. Правда, воды понадобится очень много.
Даже если речь будет идти о меньших объемах затопления, то очевидно, что за пару месяцев нынешними темпами, заливая по 10-11 тонн воды в сутки, с проблемой они могут не справиться. Причем в данном случае речь идет не о простой воде, а о щелочном (известняковом) растворе, который должен прекратить процесс окисления руды. Потом после откачивания жидкости понадобится там проводить по новой гидроизоляцию, в тех же шахтах. Думаю, что эти расходы они еще даже и не подсчитывали.
- А что вы думаете по поводу гигантских вентиляторов, которые установили на северном и южном бортах шахты, якобы для отведения вредных выбросов от населенных пунктов?
- Эта идея мне не нравится. Думаю, что все-таки не зря люди в Челябинской области уже жалуются на запах сернистого ангидрида. А если еще и вентиляторами начнут разгонять выбросы… Насчет эффективности этой идеи – даже не знаю, я раньше не слышал, чтобы где-то еще такое применялось, - чтобы в мире разгоняли выбросы таким способом. В Норильске вот, к примеру, построили трубы высокие, чтобы газ отвести от жилой зоны. А вентиляторы – возможно, в случае безветрия они и в самом деле чем-то помогут.
- Как вы считаете, насколько велики масштабы экологического бедствия в Сибае?
- Очень велики, как бы представители УГОКа и власти не старались успокоить людей. Нельзя было карьер оставлять без присмотра. Вообще проблема данная гораздо шире. Я очень хотел бы с депутатами встретиться и задать им вопрос: почему нет закона об обращении с обанкротившимися предприятиями. Распродали все, что можно, и бросили на произвол судьбы. Вспомним тот же «Химпром», который закрылся в 2004 (тоже, кстати!) году. Там надо 30-40 млрд рублей, чтобы территорию утилизировать. Это не под силу ни Башкирии, ни России.
С нефтяными заброшенными скважинами происходит то же самое. Если пробуренные стволы скважин не герметизированы, то там возникают межпластовые перетоки, и воды чистой уже не будет в этом месте никогда. Так что это проблема не одного Сибайского филиала УГОКа, а всех предприятий, которые рано или поздно прекратят свое существование.
Пока завод жив, он должен откладывать средства на свои «похороны», как старики делают – копят деньги «на свою смерть». А на «похороны» заводов почему не откладывают деньги? Для всей страны и для всего мира нужен такой закон!
- Вы сказали также, что у вас также есть своя трактовка истинной причины приезда в Башкирию главы Республики Крым Сергея Аксенова.
- Да, есть. Никто не задумывался, почему именно он приехал издалека, а не кто-то другой из более ближнего региона. Он вскользь упомянул во время визита о похожем ЧП, которое недавно произошло в городе Армянске. Никто не стал уточнять, что там было. А зря! Все данные опять же есть в открытом доступе.
В августе прошлого года на заводе «Крымский Титан» произошло ЧП, очень похожее на сибайское, почти один к одному. На предприятии отходы производства были складированы в шламонакопители и хранились под водой. После того, как Украина перестала через северный крымский канал подавать воду, шламы обнажились, и начался процесс их окисления.
Местные жители в городе Армянске, где числится 21 тысяча человек, также жаловались на першение в горле, боль в груди, кашель, слезотечение. Всё - как было в Сибае. Но, в отличие от нашей ситуации, крымские власти поступили честнее. В середине сентября они объявили режим чрезвычайной ситуации на десять дней. Детям продлили каникулы. Завод «Крымский Титан» тут же прекратил работу. Когда содержание сернистого ангидрида в Армянске достигло 5-6 ПДК, на улицах проводились санационные работы – асфальт и деревья поливали щелочной водой.
Так что визит Сергея Аксенова в Башкирию и непосредственно поездка в Сибай – это не решение вопросов о сотрудничестве, а призыв помочь советом. Просто в подробности решили не вдаваться, наверное, в том числе и для того, чтобы избежать сравнений, которые не в пользу Башкирии.
Аксенов обмолвился во время визита, что эвакуировал в санатории Крыма 4000 детей из Армянска. А у нас из Сибая, где живет втрое больше населения, всего 500 детей отправляют в крымские санатории. Да и то никак не могут выбрать, кто должен ехать.
- Вы считаете, что тот факт, что сибайцы в соцсетях постоянно жалуются на недомогания – першение в горле, кашель, слезотечение, диарею, другие расстройства здоровья, – это реальные недомогания, аллергические реакции, а вовсе не самовнушение на фоне паники или соматические явления, как пытаются представить ситуацию некоторые чиновники и депутаты?
- Думаю, что так оно и есть. Осложнения от отравления сернистым ангидридом описаны в любом учебнике. Это и слезотечение, и першение, и кашель, и чихание на начальной стадии. А потом они позднее могут проявиться и как хронический бронхит, и даже эмфизема легких при длительном отравлении. Думаю, что весной сибайцев ждет шок после того, как растает снег. От отравления должна пострадать местная растительность.
Нужно знать, как чистить помещения, дворы, скамейки. Простейший метод очистки – промывка жесткой (лучше морской) водой, которая удаляет налет сернистого газа и в реакции с водой превращается в сернистую кислоту и смывается. В воздухе его уже не будет, но его можно будет смыть водой и таким образом удалить. Еще лучше смывать раствором известняковой воды. Людям нужно чаще умываться водой, промывать глаза и пить как можно больше жидкости.
- Мы с вами должны опубликовать эту информацию вовсе не для того, чтобы устроить панику у людей. А для того, чтобы они стали объективно оценивать происходящее и требовать от властей адекватных действий. Мы правильно понимаем задачу?
- Да, совершенно верно. Я считаю, что неправильно утаивать от людей правдивую информацию. Ведь они живут там, дети там растут, закладывается фундамент их будущего здоровья. А они там рассуждают, сколько ПДК превышено – опасно или нет? Да любое превышение опасно! Потому что оно наносит вред организму! Удивляюсь, как людям присуще верхоглядство. Говорят, пригласили ученых из четырех институтов – из Москвы, соседних регионов. А где же наши ученые? Мы - один из самых развитых в химическом направлении регионов, есть своя Академия наук, есть профильные факультеты в институтах – УГНТУ, БашГУ. Почему их не привлекают к работе?
И, в конце концов, если вспомнить ситуацию в Армянске, почему не объявляют чрезвычайную ситуацию в Сибае? Термин «режим повышенной готовности к ЧС» – он касается только чиновников и означает, что они будут работать в выходные. А для людей он ни о чем не говорит.
В условиях чрезвычайной ситуации людям нужно раздавать не марлевые повязки, а респираторы и даже противогазы. Это написано в инструкциях МЧС. А у нас рассказывают про пользу серы да еще раздают активированный уголь по прописке в паспорте. Вот позорище! Можно подумать, что кто-то поедет из другого города в Сибай дышать вредными выбросами и заодно набрать бесплатно активированного угля. Что это за крохоборство? Люди заслуживают уважительного отношения к себе!
Для справки
По данным за 2017 год, выручка УГМК составила 148,2 млрд рублей, УГОК – 20,486 млрд рублей, Сибайского филиала – более 2,81 млрд рублей. Данные за 2018 год пока не опубликованы в открытом доступе.
Согласно данным базы данных «СПАРК-Интерфакс», АО «Сибайский ГОК» полностью принадлежит «Учалинскому ГОКу» (17-е место в рейтинге топ-100 компаний Башкортостана, составленным аналитической службой «Реального времени»).
Его головная организация Fesco Investment Ltd зарегистрирована в Британских Виргинских островах. Выручка по итогам прошлого года составила 2,8 млрд рублей. Однако при значительных расходах чистая прибыль оказалась со знаком «минус» (-280 млн рублей).
В свою очередь, АО «Учалинский ГОК» входит в структуру «УГМК-Холдинг» Искандера Махмудова. У «Уральского горно-металлургического комбината» корни уходят в офшоры. Так, 11% корпорации оформлено на кипрскую фирму Fridingen Investments Ltd. 28% находится в собственности Feldo Enterprises Corp (Британские Виргинские острова) и 11% — Brandes Investments Inc (Панама).
P.S. Медиакорсеть готова продолжить обсуждение данной темы с участием других экспертов. Кроме того, мы направили соответствующий запрос в компанию УГМК, однако пока не получили ответов на наши вопросы.