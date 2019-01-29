Минюст РФ смягчит закон «О противодействии коррупции»

Уведомление об этом уже опубликовано на портале проектов правовых актов, информирует 29 января газета «Известия».
Поправки к закону будут регламентировать те случаи, когда его несоблюдение не является правонарушением из-за действия обстоятельств непреодолимой силы. Однако отмечается, что документ не призван освобождать граждан от ответственности.
Минюст будет прорабатывать поправки к закону совместно с представителями Минтруда, СК, МВД и Генеральной прокуратуры России. На данный момент нововведения уже внесены на рассмотрение в правительство. После общественного обсуждения планируется опубликовать конкретные примеры их применения.