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Минюст РФ смягчит закон «О противодействии коррупции»

29 января 2019, 11:56
Фото: pxhere.com
Минюст России примет поправки к закону «О противодействии коррупции». Теперь чиновники не будут наказываться за преступления в данной сфере, если они совершены в виду «обстоятельств непреодолимой силы».

Уведомление об этом уже опубликовано на портале проектов правовых актов, информирует 29 января газета «Известия».

Поправки к закону будут регламентировать те случаи, когда его несоблюдение не является правонарушением из-за действия обстоятельств непреодолимой силы. Однако отмечается, что документ не призван освобождать граждан от ответственности.

Минюст будет прорабатывать поправки к закону совместно с представителями Минтруда, СК, МВД и Генеральной прокуратуры России. На данный момент нововведения уже внесены на рассмотрение в правительство. После общественного обсуждения планируется опубликовать конкретные примеры их применения.

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