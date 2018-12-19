В Башкирии уличная камера зафиксировала момент массового ДТП

Posted 19 декабря 2018, 13:21
Published 19 декабря 2018, 13:21
Modified 25 декабря 2024, 05:40
Updated 25 декабря 2024, 05:40
Сегодня, 19 декабря, серьезное ДТП произошло в селе Раевка в Альшеевском районе Башкирии. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».
Водитель «Рено» врезался в три припаркованные машины. Травмы получил проходивший мимо местный житель.
По словам инспекторов ГИБДД, при беседе с ними виновник ДТП попытался сбросить из кармана пакетик с неизвестным веществом и трубку для употребления наркотиков.
26-летнего водителя задержали и проводили для сдачи анализов.
Примечательно, что прав он лишился только сегодня утром.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.