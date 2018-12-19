mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2018, 13:21

Published 19 декабря 2018, 13:21

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

В Башкирии уличная камера зафиксировала момент массового ДТП

19 декабря 2018, 13:21
Автоавария случилась в селе Раевка.

Сегодня, 19 декабря, серьезное ДТП произошло в селе Раевка в Альшеевском районе Башкирии. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

Водитель «Рено» врезался в три припаркованные машины. Травмы получил проходивший мимо местный житель.

По словам инспекторов ГИБДД, при беседе с ними виновник ДТП попытался сбросить из кармана пакетик с неизвестным веществом и трубку для употребления наркотиков.

26-летнего водителя задержали и проводили для сдачи анализов.

Примечательно, что прав он лишился только сегодня утром.

Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.

#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика