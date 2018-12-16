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Российско-китайские игры в Уфе: Завершились лыжные гонки свободным стилем

16 декабря 2018, 12:29
Фото: fcpsr.ru
Пять мест на пьедестале почета заняли россияне.

В рамках II Российско-Китайских молодежных зимних игр в Уфе завершились лыжные гонки свободным стилем среди девушек и юношей.

Среди девушек на дистанции 5 км первой к финишу пришла россиянка Диана Алексеева (Удмуртия), вторая - Яна Блинова (Удмуртия), третья - Тун Жэнь (КНР).

Вот результаты соревнований (Свободный стиль 5 км, девушки):

1. Диана Алексеева (Республика Удмуртия) - 15:34,6

2. Яна Блинова (Удмуртская Республика) + 0:14,9

3. Тун Жэнь (КНР) +0:17,5

4. Анна Вершинина (Удмуртская Республика) + 0:51,1

5. Синьлэ Чжао (КНР) + 0:57

6. Дарья Решетникова (Удмуртская Республика) + 1,04,7

7. Ян Ляньхун (КНР) + 1:31,4

8. Айбайдоула Сайфэйя (КНР) + 1:48,5

9. Лада Чукавина (Удмуртская Республика) + 1:54,1

10-ти километровая гонка свободным стилем среди юношей завершилась победой россиян. Гонку выиграл Яков Русских, на втором месте - Александр Ившин, на третьем - Алексей Локтионов. Все спортсмены – из Удмуртии.

Вот результаты соревнований (Свободный стиль - 10 км, юноши):

1. Яков Русских (Удмуртская Республика) - 26:13,5

2. Александр Ившин (Удмуртская Республика) + 0:07,1

3. Алексей Локтионов (Удмуртская Республика) + 0:53,5

4. Тан Цинхэ (КНР) + 1:07,4

5. Александр Зубков (Удмуртская Республика) + 1:27,8

6. Ван Юханъ (КНР) + 1:48,1

7. Владимир Лакомцев (Удмуртская Республика) + 1:54,5

8. Цзянь Кэйге (КНР) + 2:09,6

9. Лу Чжен (КНР) +3:59,6

10. Лу Жун (КНР) + 4:41,7

Спортивная программа лыжников Российско-Китайских зимних игр на этом не завершена, завтра, 17 декабря, лыжники разыграют медали в гонках классическим стилем.

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