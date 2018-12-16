Российско-китайские игры в Уфе: Завершились лыжные гонки свободным стилем

В рамках II Российско-Китайских молодежных зимних игр в Уфе завершились лыжные гонки свободным стилем среди девушек и юношей.
Среди девушек на дистанции 5 км первой к финишу пришла россиянка Диана Алексеева (Удмуртия), вторая - Яна Блинова (Удмуртия), третья - Тун Жэнь (КНР).
Вот результаты соревнований (Свободный стиль 5 км, девушки):
1. Диана Алексеева (Республика Удмуртия) - 15:34,6
2. Яна Блинова (Удмуртская Республика) + 0:14,9
3. Тун Жэнь (КНР) +0:17,5
4. Анна Вершинина (Удмуртская Республика) + 0:51,1
5. Синьлэ Чжао (КНР) + 0:57
6. Дарья Решетникова (Удмуртская Республика) + 1,04,7
7. Ян Ляньхун (КНР) + 1:31,4
8. Айбайдоула Сайфэйя (КНР) + 1:48,5
9. Лада Чукавина (Удмуртская Республика) + 1:54,1
10-ти километровая гонка свободным стилем среди юношей завершилась победой россиян. Гонку выиграл Яков Русских, на втором месте - Александр Ившин, на третьем - Алексей Локтионов. Все спортсмены – из Удмуртии.
Вот результаты соревнований (Свободный стиль - 10 км, юноши):
1. Яков Русских (Удмуртская Республика) - 26:13,5
2. Александр Ившин (Удмуртская Республика) + 0:07,1
3. Алексей Локтионов (Удмуртская Республика) + 0:53,5
4. Тан Цинхэ (КНР) + 1:07,4
5. Александр Зубков (Удмуртская Республика) + 1:27,8
6. Ван Юханъ (КНР) + 1:48,1
7. Владимир Лакомцев (Удмуртская Республика) + 1:54,5
8. Цзянь Кэйге (КНР) + 2:09,6
9. Лу Чжен (КНР) +3:59,6
10. Лу Жун (КНР) + 4:41,7
Спортивная программа лыжников Российско-Китайских зимних игр на этом не завершена, завтра, 17 декабря, лыжники разыграют медали в гонках классическим стилем.