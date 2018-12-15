Башгидромет: в Башкирии ближайшие дни сильных снегопадов не предвидится

Данная ситуация связана тем, что длительное время погода на территории республики определяется антициклонами, объясняют сотрудники Башгидромета. Это привело к тому, что в первую декаду декабря выпало всего лишь 7 процентов всей декадной нормы. В Зауралье республики снега вовсе не было.