Башгидромет: в Башкирии ближайшие дни сильных снегопадов не предвидится

Данная ситуация связана тем, что длительное время погода на территории республики определяется антициклонами, объясняют сотрудники Башгидромета. Это привело к тому, что в первую декаду декабря выпало всего лишь 7 процентов всей декадной нормы. В Зауралье республики снега вовсе не было.
Норма высоты снега в Башкирии составляет от 7 до 30 см, но в этом году этот показатель колеблется от 4 до 23 см.
По словам синоптиков, сегодня снег слабую метель могут ожидать лишь жители некоторых южных районов.
Завтра, 16 декабря, в передней части очередного северо-западного антициклона температура воздуха понизится ночью до -12,-17°, при прояснениях ожидаются заморозки до -19,-24°, днем столбик термометра поднимется до -5,-10°. При этом местами ожидается небольшой снег.
В начале следующей недели подобная погода сохранится.