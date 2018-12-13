Появилось видео с места аварийно-спасательных работ в Башкирии

Сегодня, 13 декабря, в группе «Подслушано Сибай» опубликовано видео с места аварийно-спасательных работ на Каманганском карьере в пригороде Сибая.
Напомним, тревожные сигналы о чрезмерной загазованности стали приходить из Сибая в начале текущей недели. Сегодня утром на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сибае были заслушаны отчеты представителей ключевых ведомств Сибая. По их словам, на всех улицах, примыкающих и санитарно-защитной зоне Каманганского карьера, превышения ПДК содержания сероводорода и серы в воздухе не зафиксировано. Замеры проводятся в соответствии с изменением направления ветра.
При этом представители городских служб уточнили, что превышение было отмечено вчера утром и составило 1,3. Причиной этого, по словам специалистов, стал установившийся вчера в городе штиль. После этого в городе был объявлен режим повышенной готовности средств и сил городских предприятий и организаций к возможному объявлению чрезвычайной ситуации.
Тем временем процесс окисления горных пород в карьере на глубине 400-450 метров всё еще продолжается. Отдельно было отмечено, что горения там нет, а есть только процесс окисления. Как сообщил на совещании представитель Учалинского ГОК, на месте постоянно, днем и ночью, ведутся работы по локализации очага окисления.
- Работы были начаты с 16 ноября, за это время в очаг окисления было закачано больше 10 тысяч кубометров воды и глиняно-рудной смеси, которая должна обволакивать опаснее участки и нейтрализовать процессы окисления. В частности, за сутки с 07.00 часов 12 декабря до 07.00 часов 13 декабря подано 1604 т глины и 1800 м3 воды. - отметил представитель УГОК. – В ближайшие десять дней мы постараемся минимизировать последствия процессов окисления.
По его словам, применяемый метод является единственным, который эффективно применяется в подобных ситуациях.