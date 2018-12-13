Появилось видео с места аварийно-спасательных работ в Башкирии

- Работы были начаты с 16 ноября, за это время в очаг окисления было закачано больше 10 тысяч кубометров воды и глиняно-рудной смеси, которая должна обволакивать опаснее участки и нейтрализовать процессы окисления. В частности, за сутки с 07.00 часов 12 декабря до 07.00 часов 13 декабря подано 1604 т глины и 1800 м3 воды. - отметил представитель УГОК. – В ближайшие десять дней мы постараемся минимизировать последствия процессов окисления.