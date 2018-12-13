Глава МЧС Башкирии о смоге в Сибае: «Мы готовы к худшему варианту развития событий»

Сегодня, 13 декабря, утром в Сибае состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, главной темой которого стало обсуждение текущей ситуации, связанной с загазованностью атмосферы. Заседанием руководил глава Главного управления МЧС РФ по РБ Марат Латыпов, который накануне приехал в Сибай, чтобы лично контролировать ситуацию.
Были заслушаны отчеты представителей ключевых ведомств Сибая. По их словам, на всех улицах, примыкающих к санитарно-защитной зоне Каманганского карьера, превышения ПДК содержания сероводорода и серы в воздухе не зафиксировано. Замеры проводятся в соответствии с изменением направления ветра. В эвакуации город не нуждается.
При этом представители городских служб уточнили, что превышение было отмечено вчера утром и составило 1,3. Причиной этого, по словам специалистов, стал установившийся вчера в городе штиль. После этого был объявлен режим повышенной готовности средств и сил городских предприятий и организаций к возможному объявлению чрезвычайной ситуации.
Тем временем процесс окисления горных пород в карьере на глубине 400-450 метров всё еще продолжается. Отдельно было отмечено, что горения там нет, а есть только процесс окисления. Как сообщил на совещании представитель Учалинского ГОК - предприятия, которое взяло на себя ответственность за возникновение смога в городе, на месте постоянно, днем и ночью, ведутся работы по локализации очага окисления.
- Работы были начаты с 16 ноября, за это время в очаг окисления было закачано больше 10 тысяч кубометров воды и глиняно-рудной смеси, которая должна обволакивать опасные участки и нейтрализовать процессы окисления. В частности, за сутки с 07.00 часов 12 декабря до 07.00 часов 13 декабря подано 1604 тонн глины и 1800 кубометров воды, - отметил представитель УГОК. – В ближайшие десять дней мы постараемся минимизировать последствия процессов окисления.
По его словам, применяемый метод является единственным, который эффективно применяется в подобных ситуациях.
Что касается обстановки в шахтах, которые, по словам представителя УГОК, частично расположены под карьером, то в них ежесменно проводятся замеры, ситуацию контролируют мастера и инспекторы. Все работники шахт и участники аварийно-спасательной операции имеют средства защиты.
- Мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий, - подчеркнул глава ГУ МЧС РФ по РБ Марат Латыпов.
В городе подготовлены места для размещения местных жителей в случае эвакуации – в основном в общежитиях и школах. Как пояснили участники совещания, под худшими вариантами развития событий они понимают неблагоприятные погодные условия – например, вновь безветренную погоду и т.д. Подготовлены также койки в стационарах с расчетом на возможный наплыв пациентов.
Медики сообщили, что с 1 по 12 декабря к врачам в Сибае обратились 46 человек с бронхитом и 39 пациентов, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких. Уровень заболеваемости не превышает привычные для этого времени года значения, и в сравнении со второй половиной ноября он даже снизился почти вдвое.
Как отметил глава администрации Сибая Рустем Афзалов, от жителей поступали жалобы на то, что некоторые работники первичного звена в поликлиниках не были готовы дать полноценные советы, как поступать в экстремальных ситуациях, связанных с сильной загазованностью. Но сейчас со всеми работниками проведен специальный инструктаж, так что подобное больше повториться не должно.
В Сибае, по официальным данным, проживают свыше 61 тысячи человек. За прямой трансляцией сегодняшнего заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям следили больше шести тысяч человек. Многие оставляли комментарии, из которых стало известно, что «запах жареных семечек» в данный момент ощущается, как минимум, в районе улиц Пархоменко и Чайковского. Но задымления в городе уже нет. Так что можно сказать, что ситуация постепенно нормализуется. Пользователи соцсетей из Сибая признаются, что скупили в местных аптеках медицинские маски и ингаляторы «на всякий случай».
Напомним, накануне вечером в городе прошел стихийный митинг, участники которого требовали предоставить им объективную информацию о загазованности в городе и о том, насколько опасно оставаться в Сибае вообще. Замглавы администрации Ильфат Сафин постарался успокоить горожан.
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