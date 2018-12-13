Глава МЧС Башкирии о смоге в Сибае: «Мы готовы к худшему варианту развития событий»

В Сибае, по официальным данным, проживают свыше 61 тысячи человек. За прямой трансляцией сегодняшнего заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям следили больше шести тысяч человек. Многие оставляли комментарии, из которых стало известно, что «запах жареных семечек» в данный момент ощущается, как минимум, в районе улиц Пархоменко и Чайковского. Но задымления в городе уже нет. Так что можно сказать, что ситуация постепенно нормализуется. Пользователи соцсетей из Сибая признаются, что скупили в местных аптеках медицинские маски и ингаляторы «на всякий случай».