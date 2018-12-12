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Эксперт о смоге в Башкирии: «Последствия этого ЧП пока трудно оценить»

12 декабря 2018, 11:33
Фото: скриншот видео
Ликвидация последствий загазованности атмосферного воздуха в Сибае и его окрестностях продолжается.

Кандидат геолого-минералогических наук, уфимец Фаниз Ардисламов прокомментировал для Медиакорсети ситуацию с возникновением смогла в городе Сибае.

- Последствия этого ЧП пока трудно оценить, так как обнародовано слишком мало информации. Всё зависит от причины появления смога. Если это действительно пожар, то необходимо знать его размеры и что конкретно горит, - сообщил эксперт. - Судя по всему, под землей горит медноколчеданная руда, которую там добывали. В результате происходит обильное выделение - сернистый газ SO2 – тот самый диоксид серы, наличие которого в воздухе в Сибае признали представители власти. Это газ с резким удушливым запахом. Обычно он - бесцветный. Видимо, там, помимо серы, еще что-то горит. Пожар на шахте мог произойти по любой причине – из-за человеческого фактора или природного явления. Это должно выяснить следствие. Процессы окисления сульфидных руд вполне могут приводить к процессам самовозгорания. И такие случаи известны в истории освоения месторождений на Урале.

Напомним, уже несколько дней жители региона сообщают о том, что в воздухе явно ощущаются посторонние примеси, которые сильно затрудняют дыхание. По городу ходят слухи – один страшнее другого – о том, что под Сибаем горят торфо-рудные смеси, способные спровоцировать взрыв, и о том, что в шахтах нечем дышать, однако шахтеров все равно заставляют работать в забоях.

Представители властей и Учалинского горно-обогатительного комбината сегодня представили информацию о текущей ситуации.

- Источником смога являются два очага тления рудной породы на южном и северном бортах Камаганского карьера на глубине около 400-450 метров, - пояснил представитель комиссии. – Причины возникновения тления носят техногенный характер, то есть оно возникло без участия человека. Разработка данного карьера была прекращена 10 лет назад. Мы знаем о данной проблеме с 15 ноября, проанализировали ситуацию и принимаем меры для ее ликвидации. Попадание диоксида серы в Сибай связано с изменением розы ветров

По словам представителей комиссии, запах, ощущаемый в городе, является диоксидом серы. Его однократное превышение было выявлено по сигналам горожан в двух районах Сибая, такие данные показали лабораторные анализы, взятые мобильными комплексами сегодня в час ночи. Но в девять часов утра новые анализы уже показали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Сибае больше нет.

Что касается ситуации в шахтах, то, по словам членов комиссии, там проводится поверхностное заиливание - то есть в места тления породы подается селевая масса, состоящая из глины, воды и породы, чтобы прекратить вредный процесс. Непосредственно в шахтах в данный момент превышения ПДК нет, но в случае подобного явления независимые от промпредприятий инспекторы, следящие за обстановкой, имеют право вывести работников «на свежую струю» воздуха.

- Ситуация находится под контролем, мы только что общались по видеосвязи с правительством республики и рассказали об обстановке. Просим не поднимать панику. Поводов для объявления чрезвычайной ситуации в городе нет, объявлен режим повышенной готовности, - сообщили представители комиссии.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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