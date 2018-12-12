Эксперт о смоге в Башкирии: «Последствия этого ЧП пока трудно оценить»

- Последствия этого ЧП пока трудно оценить, так как обнародовано слишком мало информации. Всё зависит от причины появления смога. Если это действительно пожар, то необходимо знать его размеры и что конкретно горит, - сообщил эксперт. - Судя по всему, под землей горит медноколчеданная руда, которую там добывали. В результате происходит обильное выделение - сернистый газ SO2 – тот самый диоксид серы, наличие которого в воздухе в Сибае признали представители власти. Это газ с резким удушливым запахом. Обычно он - бесцветный. Видимо, там, помимо серы, еще что-то горит. Пожар на шахте мог произойти по любой причине – из-за человеческого фактора или природного явления. Это должно выяснить следствие. Процессы окисления сульфидных руд вполне могут приводить к процессам самовозгорания. И такие случаи известны в истории освоения месторождений на Урале.