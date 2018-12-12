«Пазики. Перезагрузка»: Пассажиров в Уфе перевозят микроавтобусы поколения Next

- То, что мы закупили 16 таких автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров, то, что мой офис полностью адаптирован для людей, которые передвигаются в колясках, это ведь проблему инвалидов не решит и в целом жизни им не облегчит. Инвалиду, чтобы дойти до автобуса, до больницы, до школы, до магазина, – ему ведь как минимум для начала из своего дома надо выйти, который ни пандусом не оборудован, ни во многих домах даже лифтом. С этого проблему обеспеченности надо начинать, с самого начала, – вот так сразу с обсуждения глобальных проблем мы начали разговор с индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым, одним из основных уфимских пассажирских перевозчиков.