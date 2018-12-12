mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Пазики. Перезагрузка»: Пассажиров в Уфе перевозят микроавтобусы поколения Next

12 декабря 2018, 06:17
Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru
Они полностью адаптированы к перевозке маломобильных граждан.

Многие уфимцы успели оценить как внешний симпатичный облик, так и внутренний комфорт новых белых автобусов, курсирующих по маршруту № 266 «Сипайлово-Телецентр». Это новые «пазики», точнее, новое поколение легендарного автобуса – «ПАЗ Vector Next», что в переводе с иноземного на понятный означает «Движение в будущее». Кстати, в зимнее время большинство уфимцев предпочитают передвигаться именно в «пазиках», не важно, старых или новых, главное, в этой марке – потому что они элементарно самые теплые.

Ну так вот, новые Next, конечно же, тоже теплые. Еще в них легко помещается детская коляска или коляска маломобильного пассажира. Ну, вряд ли кто-то припомнит маму с коляской или инвалида в коляске в обычном «пазике», потому что это совершенно фантастическая ситуация, абсолютно невозможная в реальной жизни. Во-первых, внутри для таких пассажиров просто нет места. А во-вторых, все в курсе крутизны ступенек на входе в автобус, о которые едва не ломали ноги многие поколения уфимцев.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Новый «ПАЗ Vector Next» создан для людей, особенно для тех, кто особо нуждается в дополнительных возможностях для передвижения в транспорте. На задней площадке автобуса выделена специальная площадка, предназначенная для перевозки коляски – инвалидной с маломобильным пассажиром или детской с ребенком. На автобусе спереди есть специальный значок голубого цвета, означающий, что на этом автобусе без труда смогут передвигаться любые пассажиры.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Для того, чтобы пассажиру в коляске было легко сесть в автобус, он, остановившись на остановке, опускает свою платформу таким образом, чтобы пол салона сравнялся с бордюром, а в самой задней части автобуса нет никаких ступенек – сразу пол салона. Завести пассажира в коляске – взрослого или маленького – не составит никакого труда. А при необходимости в считанные секунды можно выставить наружу, например, на бордюр остановки для удобства погрузки аппарель, это специальная платформа для погрузки пассажира, ну или пандус, если говорить более привычными терминами.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Кстати, немаловажным является вопрос безопасности. Все же помнят, как порой водители «пазиков» подъезжают к остановке уже с открытыми дверьми, зачем-то открывая их на ходу. Или когда они сначала отъезжают от остановки, а уже потом начинают медленно и почти эротично закрывать дверь. Хотя зачем закрывать – все-равно же на следующей остановке открывать? Некоторые водители, видимо, так и думают, вовсе забывая закрыть заднюю или переднюю дверь. Вспоминают только после истошного «Водитель! Дверь закрой, слепой что ли?».

Таких нелепых и опасных ситуаций с новыми «пазиками» будущего поколения не будет: автобус просто-напросто не сможет начать движение, пока двери полностью не закрыты. Также автобус не сдвинется с места, пока его платформа опущена и не приняла транспортное положение. Главное в этих новых автобусах – безопасность и комфорт пассажиров.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

- То, что мы закупили 16 таких автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров, то, что мой офис полностью адаптирован для людей, которые передвигаются в колясках, это ведь проблему инвалидов не решит и в целом жизни им не облегчит. Инвалиду, чтобы дойти до автобуса, до больницы, до школы, до магазина, – ему ведь как минимум для начала из своего дома надо выйти, который ни пандусом не оборудован, ни во многих домах даже лифтом. С этого проблему обеспеченности надо начинать, с самого начала, – вот так сразу с обсуждения глобальных проблем мы начали разговор с индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым, одним из основных уфимских пассажирских перевозчиков.

Предприниматель Фанис Батыров
Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Говоря с одним из крупнейших уфимских предпринимателей – ИП Фанис Батыров – работающих в области пассажирских перевозок, мы не могли, конечно же, обойти тему, остающуюся актуальной уже месяца полтора-два: транспортная реформа в Уфе и борьба с нелегальными перевозчиками.

- Да, нелегальных перевозчиков сейчас нет. Но вот смотрите: 220-й закон (федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа…», прим.) принят и подписан еще летом 2015 года. Больше трех лет мы по нему живем, работаем и больше трех лет не могли покончить с нелегальными перевозчиками. А потом оказалось, что можно было и не ждать трех лет: все же видели – трех дней хватило, чтобы с уфимских улиц исчезли нелегалы. Почему так? – задается вопросом Фанис Батыров.

По мнению предпринимателя, сейчас все вернулось на круги своя, то есть, до того момента, как начался транспортный кризис и «зачистка» от нелегалов. А закончится все, то есть, транспортная проблема в Уфе будет решена примерно года через полтора-два. А пока – надо работать.

- Реализация транспортной стратегии республики подразумевает в том числе и обновление подвижного состава, то есть, закупку новых автобусов, их ремонт и обновление. Это всех перевозчиков, конечно, касается. Раньше этого не происходило в необходимых масштабах, одной из причин являлось наличие в Уфе нелегалов.

Логика тут простая: на нелегалов приходилось до половины всего рынка, а это до 4 миллиардов рублей годового оборота, как подсчитали специалисты Госкомтранса Башкирии. Другими словами, деньги, которые могли быть реинвестированы в рынок, в его развитие, в обновление, уходили не понятно (хотя, конечно же, понятно) куда. Легальным перевозчикам приходилось выживать, считая буквально каждую копейку. Сейчас постепенно пассажирские бизнесмены начинают обновляться.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

- Деньги раньше размывались, страдала экономика в макро-смысле, страдала экономика каждого отдельного автопредприятия, не было возможности развиваться. Все это, естественно, отражалось на пассажирах и их удовлетворенности услугами. Следствием явились знакомые всем претензии: «Почему плохой автобус, почему это плохо, то плохо». Людям же не объяснишь, что все взаимосвязано.

То, что с дорог Уфы убрали нелегальных перевозчиков – это, по словам нашего собеседника, своего рода первый этап реформы. Дальше у нормальных перевозчиков появится возможность не только выживать в противоестественной, как раньше, конкурентной борьбе, но и строить планы по развитию своего бизнеса, в том числе, по обновлению оборудования, закупке новых автобусов.

- Нелегалов нет месяц-полтора, это еще мало времени. Необходимо проанализировать структуру рынка, привести его в порядок. Должна быть создана такая система, когда предприниматель, покупающий себе автобус, начинающий бизнес, он должен быть уверенным в завтрашнем дне, что проработает он не месяц, а три года, пять лет, что окупит автобус, что сможет дальше развиваться. В нашем бизнесе вообще нормальный срок окупаемости инвестиций – 7-8 лет.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Вместе с тем, развитием отрасли, по мнению нашего собеседника, сейчас мало кто занимается. Если говорить о частных инвестициях в бизнесе по перевозке пассажиров и его развитии в республике, то их большому счету нет.

- Инвестиции я бы разделил на две составляющие. Во-первых, это, конечно же, приобретение автобусов, это безусловно, потому что это средство заработка. Этим все занимаются при наличии средств. А во-вторых, это инфраструктурные инвестиции, то есть, вложение в производственную и социальную инфраструктуру предприятия. Этим, насколько я знаю, особо никто не занимается.

Объект транспортной инфраструктуры ИП Батыров, расположенный в Сипайлово (за баней – это конечная остановка многих маршрутов, всего у предпринимателя их 16) включает в себя все необходимое для организации полноценного производственного перевозочного процесса. На территории 1,2 гектара расположена стоянка для автобусов, здесь же есть туалет. Важно: теплый и с горячей водой. Наверное, уже канули в лету времена, когда водители маршруток на конечных остановках нужду справляли с одной стороны машин, а обедали с другой стороны или внутри салонов.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

- Когда я начал руководить транспортным предприятием, в бизнесе я уже более 20 лет, первое, что я делал – организовывал санитарно-бытовые нормальные условия для персонала и питание. Это, я считаю, первое, что должен обеспечить нормальный руководитель. Потому что голодный водитель – он уже не работяга. Понимаете, люди с пяти утра работают, с половины шестого начинают есть – кофе, завтраки. Дома-то в пять утра не все готовят себе полноценный завтрак. У нас все это есть.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Столовая ИП Батыров расположена здесь же, в офисном здании на первом этаже. Работает с 11 часов утра, готовят вкусно и вполне разнообразно – как в привычной школьной или рабочей столовой.

Там же, на первом этаже, есть кафетерий, который работает с 6 утра: водители начинают приезжать на работу в 5 утра – мало кто в такой ранний час готовит себе полноценный завтрак с горячим кофе. Зато на работе можно позавтракать практически в домашней обстановке.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

- Наши водители – они одни и те же, они не уходят никуда. Ребята – романтики своей работы, тут их своеобразная атмосфера. Некоторые даже в выходные приходят, прогулки семьям здесь устраивают. Друзей здесь заводят, на рыбалку вместе ходят. У нас очень сплоченный дружный коллектив.

Кстати, после того, как началась в Уфе транспортная реформа и нелегальным перевозчикам запретили перевозить пассажиров, многие водители пытались перейти на работу к Фанису Фараиловичу. У некоторых даже получилось. Но у многих из них, когда они узнали, что значит перевозить людей легально, буквально глаза на лоб полезли:

- Есть ведь очень жесткие требования - это и медосмотры до и после выхода на линию, и прохождение инструктажей, заключение договоров, заполнение множества бумаг. Но далеко не на всех предприятиях это все выполняется, хотя и должно. Многие люди просто привыкли работать в таких условиях - более облегченных, если можно так выразиться, но неправильных.

Раз уж зашла речь о работе водителей, сразу надо сказать про зарплату. В среднем водитель автобуса в ИП Батыров получает 35-55 тысяч рублей в месяц, все зависит от количества выходов, от маршрута. Но меньше 35 тысяч на руки не получается, уверил нас Фанис Фараилович. Естественно, без задержек – ну специфика бизнеса с наличкой обязывает платить зарплату водителям вовремя.

Кстати, о «наличке» и «безналичке». Сейчас много говорят о том, что, возможно, в скором времени всех перевозчиков обяжут принимать за проезд «безнал», например, по банковской или пассажирской карте. Предприниматель имеет на этот счет свое мнение.

- Оператор, предоставляющий услуги по приему безналичных расчетов, берет свой процент, это понятно, конечно. Не понятно только, почему такой большой. С каждой оплаты за проезд – 20 или 25 рублей – водитель, который работает с утра до ночи, должен несколько рублей отдавать этой фирме буквально за воздух. Хотелось бы видеть более адекватные человеческие условия.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Офисное здание перевозчика ИП Батыров – это и офис, и поликлиника, и большой гараж с автомастерской. Здесь автобусы проходят плановый и неплановый технический осмотр, и ремонт, здесь они они моются. Мойка, кстати, большая, на 12 метров – «Нефаз» спокойно заедет.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Внутри имеется кабинет предрейсового и послерейсового медосмотра и доврачебной медицинской помощи. Допуск водителей к перевозке людей – особо важная тема, которой уделяется пристальное внимание. Водители до и после того, как сели за руль «пазика» или «маршрутки», проходят осмотр дипломированного врача. Проверяют как общее состояние – самочувствие, пульс, дыхание, так и состояние трезвости. Для этого в кабинете есть и алкотестер последней модели, и возможность взять на анализ био-материалы или мочу, если по-простому.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

Автобусы ИП Батырова любой может отличить в плотном транспортном по специальной надписи на задней панели: «Если я нарушил ПДД, звони по номеру» и далее идет номер телефона «8-800» и так далее, он бесплатный, так что можно звонить, не опасаясь за потратиться. Понятно, что речь в данном случае идет о том, что если кто-то заметил, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, можно позвонить его работодателю, Фанису Фараиловичу, и с водителем проведут воспитательную беседу. Но бывали и очень комичные случаи.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

- Поначалу чаще звонили люди постарше, которые надпись «Если я нарушил ПДД, звони…» воспринимали совершенно буквально: они, будучи за рулем, нарушали ПДД и звонили с таким: «Сынок, я нарушил правила, вы мне поможете решить вопрос?». Ну, приходилось поначалу объяснять, что в этом деле мы помочь им не сможем. А вот наших водителей эта надпись очень дисциплинирует: если будут нарушать правила, рано или поздно я об этом узнаю и у нас будет серьезный разговор: на первый раз можем и простить, но, если жалобы продолжатся, мы с таким водителем распрощаемся, – говорит Фанис Батыров.

Это касается не только нарушений правил дорожного движения, но и других жалоб, например, на грубость водителей, на то, что остановки не объявляют. Кстати, наш фотограф Сергей, приехав на место разговора на 266-м автобусе, хоть и старом «пазике», рассказал, что в его маршрутке водитель объявлял все остановки.

- А бывает и потребительский терроризм случается, термин такой все знают. Мы много раз выявляли. Например, жалуются на водителя, мы его убираем на время с этого маршрута и смотрим: если жалобы прекратятся, значит, что-то действительно имело место. А если жалобы продолжаются, тут уж понятно – предвзятость со стороны некоторых пассажиров. А вообще, наша главная и безусловная обязанность, как перевозчика – это безопасность и комфорт наших пассажиров. Для этого мы и работаем.

Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru

СПРАВКА

В ИП Батыров работает порядка 1700 человек, около 800 человек в смену. На линию каждый день выходит порядка 700 автобусов, перевозящих пассажиров Уфы по 16 маршрутам. В день перевозится 250 тысяч человек. Другими словами, каждый четвертый уфимец хотя бы раз в день проезжает по любимому городу в автобусе ИП Батыров.

Материалы по теме
Общественный транспорт в Уфе поставят под компьютерный контрольВ Башкирии общественный транспорт недоступен для инвалидов Как работает общественный транспорт в европейских странах
#Новости#Автобусы#Уфа#Общественный транспорт#Уфалогия: Транспорт#Марат Гареев#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48