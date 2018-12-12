«Пазики. Перезагрузка»: Пассажиров в Уфе перевозят микроавтобусы поколения Next

Многие уфимцы успели оценить как внешний симпатичный облик, так и внутренний комфорт новых белых автобусов, курсирующих по маршруту № 266 «Сипайлово-Телецентр». Это новые «пазики», точнее, новое поколение легендарного автобуса – «ПАЗ Vector Next», что в переводе с иноземного на понятный означает «Движение в будущее». Кстати, в зимнее время большинство уфимцев предпочитают передвигаться именно в «пазиках», не важно, старых или новых, главное, в этой марке – потому что они элементарно самые теплые.
Ну так вот, новые Next, конечно же, тоже теплые. Еще в них легко помещается детская коляска или коляска маломобильного пассажира. Ну, вряд ли кто-то припомнит маму с коляской или инвалида в коляске в обычном «пазике», потому что это совершенно фантастическая ситуация, абсолютно невозможная в реальной жизни. Во-первых, внутри для таких пассажиров просто нет места. А во-вторых, все в курсе крутизны ступенек на входе в автобус, о которые едва не ломали ноги многие поколения уфимцев.
Новый «ПАЗ Vector Next» создан для людей, особенно для тех, кто особо нуждается в дополнительных возможностях для передвижения в транспорте. На задней площадке автобуса выделена специальная площадка, предназначенная для перевозки коляски – инвалидной с маломобильным пассажиром или детской с ребенком. На автобусе спереди есть специальный значок голубого цвета, означающий, что на этом автобусе без труда смогут передвигаться любые пассажиры.
Для того, чтобы пассажиру в коляске было легко сесть в автобус, он, остановившись на остановке, опускает свою платформу таким образом, чтобы пол салона сравнялся с бордюром, а в самой задней части автобуса нет никаких ступенек – сразу пол салона. Завести пассажира в коляске – взрослого или маленького – не составит никакого труда. А при необходимости в считанные секунды можно выставить наружу, например, на бордюр остановки для удобства погрузки аппарель, это специальная платформа для погрузки пассажира, ну или пандус, если говорить более привычными терминами.
Кстати, немаловажным является вопрос безопасности. Все же помнят, как порой водители «пазиков» подъезжают к остановке уже с открытыми дверьми, зачем-то открывая их на ходу. Или когда они сначала отъезжают от остановки, а уже потом начинают медленно и почти эротично закрывать дверь. Хотя зачем закрывать – все-равно же на следующей остановке открывать? Некоторые водители, видимо, так и думают, вовсе забывая закрыть заднюю или переднюю дверь. Вспоминают только после истошного «Водитель! Дверь закрой, слепой что ли?».
Таких нелепых и опасных ситуаций с новыми «пазиками» будущего поколения не будет: автобус просто-напросто не сможет начать движение, пока двери полностью не закрыты. Также автобус не сдвинется с места, пока его платформа опущена и не приняла транспортное положение. Главное в этих новых автобусах – безопасность и комфорт пассажиров.
- То, что мы закупили 16 таких автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров, то, что мой офис полностью адаптирован для людей, которые передвигаются в колясках, это ведь проблему инвалидов не решит и в целом жизни им не облегчит. Инвалиду, чтобы дойти до автобуса, до больницы, до школы, до магазина, – ему ведь как минимум для начала из своего дома надо выйти, который ни пандусом не оборудован, ни во многих домах даже лифтом. С этого проблему обеспеченности надо начинать, с самого начала, – вот так сразу с обсуждения глобальных проблем мы начали разговор с индивидуальным предпринимателем Фанисом Батыровым, одним из основных уфимских пассажирских перевозчиков.
Говоря с одним из крупнейших уфимских предпринимателей – ИП Фанис Батыров – работающих в области пассажирских перевозок, мы не могли, конечно же, обойти тему, остающуюся актуальной уже месяца полтора-два: транспортная реформа в Уфе и борьба с нелегальными перевозчиками.
- Да, нелегальных перевозчиков сейчас нет. Но вот смотрите: 220-й закон (федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа…», прим.) принят и подписан еще летом 2015 года. Больше трех лет мы по нему живем, работаем и больше трех лет не могли покончить с нелегальными перевозчиками. А потом оказалось, что можно было и не ждать трех лет: все же видели – трех дней хватило, чтобы с уфимских улиц исчезли нелегалы. Почему так? – задается вопросом Фанис Батыров.
По мнению предпринимателя, сейчас все вернулось на круги своя, то есть, до того момента, как начался транспортный кризис и «зачистка» от нелегалов. А закончится все, то есть, транспортная проблема в Уфе будет решена примерно года через полтора-два. А пока – надо работать.
- Реализация транспортной стратегии республики подразумевает в том числе и обновление подвижного состава, то есть, закупку новых автобусов, их ремонт и обновление. Это всех перевозчиков, конечно, касается. Раньше этого не происходило в необходимых масштабах, одной из причин являлось наличие в Уфе нелегалов.
Логика тут простая: на нелегалов приходилось до половины всего рынка, а это до 4 миллиардов рублей годового оборота, как подсчитали специалисты Госкомтранса Башкирии. Другими словами, деньги, которые могли быть реинвестированы в рынок, в его развитие, в обновление, уходили не понятно (хотя, конечно же, понятно) куда. Легальным перевозчикам приходилось выживать, считая буквально каждую копейку. Сейчас постепенно пассажирские бизнесмены начинают обновляться.
- Деньги раньше размывались, страдала экономика в макро-смысле, страдала экономика каждого отдельного автопредприятия, не было возможности развиваться. Все это, естественно, отражалось на пассажирах и их удовлетворенности услугами. Следствием явились знакомые всем претензии: «Почему плохой автобус, почему это плохо, то плохо». Людям же не объяснишь, что все взаимосвязано.
То, что с дорог Уфы убрали нелегальных перевозчиков – это, по словам нашего собеседника, своего рода первый этап реформы. Дальше у нормальных перевозчиков появится возможность не только выживать в противоестественной, как раньше, конкурентной борьбе, но и строить планы по развитию своего бизнеса, в том числе, по обновлению оборудования, закупке новых автобусов.
- Нелегалов нет месяц-полтора, это еще мало времени. Необходимо проанализировать структуру рынка, привести его в порядок. Должна быть создана такая система, когда предприниматель, покупающий себе автобус, начинающий бизнес, он должен быть уверенным в завтрашнем дне, что проработает он не месяц, а три года, пять лет, что окупит автобус, что сможет дальше развиваться. В нашем бизнесе вообще нормальный срок окупаемости инвестиций – 7-8 лет.
Вместе с тем, развитием отрасли, по мнению нашего собеседника, сейчас мало кто занимается. Если говорить о частных инвестициях в бизнесе по перевозке пассажиров и его развитии в республике, то их большому счету нет.
- Инвестиции я бы разделил на две составляющие. Во-первых, это, конечно же, приобретение автобусов, это безусловно, потому что это средство заработка. Этим все занимаются при наличии средств. А во-вторых, это инфраструктурные инвестиции, то есть, вложение в производственную и социальную инфраструктуру предприятия. Этим, насколько я знаю, особо никто не занимается.
Объект транспортной инфраструктуры ИП Батыров, расположенный в Сипайлово (за баней – это конечная остановка многих маршрутов, всего у предпринимателя их 16) включает в себя все необходимое для организации полноценного производственного перевозочного процесса. На территории 1,2 гектара расположена стоянка для автобусов, здесь же есть туалет. Важно: теплый и с горячей водой. Наверное, уже канули в лету времена, когда водители маршруток на конечных остановках нужду справляли с одной стороны машин, а обедали с другой стороны или внутри салонов.
- Когда я начал руководить транспортным предприятием, в бизнесе я уже более 20 лет, первое, что я делал – организовывал санитарно-бытовые нормальные условия для персонала и питание. Это, я считаю, первое, что должен обеспечить нормальный руководитель. Потому что голодный водитель – он уже не работяга. Понимаете, люди с пяти утра работают, с половины шестого начинают есть – кофе, завтраки. Дома-то в пять утра не все готовят себе полноценный завтрак. У нас все это есть.
Столовая ИП Батыров расположена здесь же, в офисном здании на первом этаже. Работает с 11 часов утра, готовят вкусно и вполне разнообразно – как в привычной школьной или рабочей столовой.
Там же, на первом этаже, есть кафетерий, который работает с 6 утра: водители начинают приезжать на работу в 5 утра – мало кто в такой ранний час готовит себе полноценный завтрак с горячим кофе. Зато на работе можно позавтракать практически в домашней обстановке.
- Наши водители – они одни и те же, они не уходят никуда. Ребята – романтики своей работы, тут их своеобразная атмосфера. Некоторые даже в выходные приходят, прогулки семьям здесь устраивают. Друзей здесь заводят, на рыбалку вместе ходят. У нас очень сплоченный дружный коллектив.
Кстати, после того, как началась в Уфе транспортная реформа и нелегальным перевозчикам запретили перевозить пассажиров, многие водители пытались перейти на работу к Фанису Фараиловичу. У некоторых даже получилось. Но у многих из них, когда они узнали, что значит перевозить людей легально, буквально глаза на лоб полезли:
- Есть ведь очень жесткие требования - это и медосмотры до и после выхода на линию, и прохождение инструктажей, заключение договоров, заполнение множества бумаг. Но далеко не на всех предприятиях это все выполняется, хотя и должно. Многие люди просто привыкли работать в таких условиях - более облегченных, если можно так выразиться, но неправильных.
Раз уж зашла речь о работе водителей, сразу надо сказать про зарплату. В среднем водитель автобуса в ИП Батыров получает 35-55 тысяч рублей в месяц, все зависит от количества выходов, от маршрута. Но меньше 35 тысяч на руки не получается, уверил нас Фанис Фараилович. Естественно, без задержек – ну специфика бизнеса с наличкой обязывает платить зарплату водителям вовремя.
Кстати, о «наличке» и «безналичке». Сейчас много говорят о том, что, возможно, в скором времени всех перевозчиков обяжут принимать за проезд «безнал», например, по банковской или пассажирской карте. Предприниматель имеет на этот счет свое мнение.
- Оператор, предоставляющий услуги по приему безналичных расчетов, берет свой процент, это понятно, конечно. Не понятно только, почему такой большой. С каждой оплаты за проезд – 20 или 25 рублей – водитель, который работает с утра до ночи, должен несколько рублей отдавать этой фирме буквально за воздух. Хотелось бы видеть более адекватные человеческие условия.
Офисное здание перевозчика ИП Батыров – это и офис, и поликлиника, и большой гараж с автомастерской. Здесь автобусы проходят плановый и неплановый технический осмотр, и ремонт, здесь они они моются. Мойка, кстати, большая, на 12 метров – «Нефаз» спокойно заедет.
Внутри имеется кабинет предрейсового и послерейсового медосмотра и доврачебной медицинской помощи. Допуск водителей к перевозке людей – особо важная тема, которой уделяется пристальное внимание. Водители до и после того, как сели за руль «пазика» или «маршрутки», проходят осмотр дипломированного врача. Проверяют как общее состояние – самочувствие, пульс, дыхание, так и состояние трезвости. Для этого в кабинете есть и алкотестер последней модели, и возможность взять на анализ био-материалы или мочу, если по-простому.
Автобусы ИП Батырова любой может отличить в плотном транспортном по специальной надписи на задней панели: «Если я нарушил ПДД, звони по номеру» и далее идет номер телефона «8-800» и так далее, он бесплатный, так что можно звонить, не опасаясь за потратиться. Понятно, что речь в данном случае идет о том, что если кто-то заметил, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, можно позвонить его работодателю, Фанису Фараиловичу, и с водителем проведут воспитательную беседу. Но бывали и очень комичные случаи.
- Поначалу чаще звонили люди постарше, которые надпись «Если я нарушил ПДД, звони…» воспринимали совершенно буквально: они, будучи за рулем, нарушали ПДД и звонили с таким: «Сынок, я нарушил правила, вы мне поможете решить вопрос?». Ну, приходилось поначалу объяснять, что в этом деле мы помочь им не сможем. А вот наших водителей эта надпись очень дисциплинирует: если будут нарушать правила, рано или поздно я об этом узнаю и у нас будет серьезный разговор: на первый раз можем и простить, но, если жалобы продолжатся, мы с таким водителем распрощаемся, – говорит Фанис Батыров.
Это касается не только нарушений правил дорожного движения, но и других жалоб, например, на грубость водителей, на то, что остановки не объявляют. Кстати, наш фотограф Сергей, приехав на место разговора на 266-м автобусе, хоть и старом «пазике», рассказал, что в его маршрутке водитель объявлял все остановки.
- А бывает и потребительский терроризм случается, термин такой все знают. Мы много раз выявляли. Например, жалуются на водителя, мы его убираем на время с этого маршрута и смотрим: если жалобы прекратятся, значит, что-то действительно имело место. А если жалобы продолжаются, тут уж понятно – предвзятость со стороны некоторых пассажиров. А вообще, наша главная и безусловная обязанность, как перевозчика – это безопасность и комфорт наших пассажиров. Для этого мы и работаем.
СПРАВКА
В ИП Батыров работает порядка 1700 человек, около 800 человек в смену. На линию каждый день выходит порядка 700 автобусов, перевозящих пассажиров Уфы по 16 маршрутам. В день перевозится 250 тысяч человек. Другими словами, каждый четвертый уфимец хотя бы раз в день проезжает по любимому городу в автобусе ИП Батыров.