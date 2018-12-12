МЧС Башкирии о ситуации с дымом сероводорода: Жители Сибая в эвакуации не нуждаются

По их словам, работы по устранению загазованности воздуха продолжаются, а причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от сероводорода, выделяющегося при окисление руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.
- Для предотвращения окислительного процесса проводятся заиловочные работы. На участок работ завезено 1758 м3 илистой массы. Привлечены силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 34 единиц техники и 103 человека, в том числе от МЧС России 5 единиц техники и 24 человека личного состава, - сообщили в ведомстве.
В МЧС напомнили, что за сегодняшний день, по результатам лабораторных исследований, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, а в эвакуации населения нет необходимости.
- Необходимость в эвакуации населения отсутствует. В готовности находятся 27 пунктов временного размещения (на 1750 мест). Обращений и жалоб на загазованность воздуха не поступает. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. На месте происшествия в Сибае находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан генерал-майор Марат Латыпов, - также прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, уже несколько дней жители региона сообщают о том, что в воздухе явно ощущаются посторонние примеси, которые сильно затрудняют дыхание. По городу ходят слухи – один страшнее другого – о том, что под Сибаем горят торфо-рудные смеси, способные спровоцировать взрыв, и о том, что в шахтах нечем дышать, однако шахтеров все равно заставляют работать в забоях.
Ответственность за загрязнение воздуха в Башкирии диоксидом серы взял на себя УГОК. Предприятие обещало нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки.