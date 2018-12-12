Смог в Башкирии: На улицах Сибая нечем дышать, но власти просят не паниковать

Накануне, 11 декабря, в Сибае прошел круглый стол с участием представителей власти и промышленных предприятий, главной темой которого стала сложная экологическая обстановка в городе. На протяжении нескольких последних дней, по словам местных жителей, в городе стало буквально нечем дышать.
- Невозможно вздохнуть, всё оседает в дыхательных путях, в горле першит, - такова суть сообщений местных жителей в соцсетях.
Ситуация осложнилась еще и тем, что по городу стремительно распространилась информация о том, что источником смога могут быть шахты, в которых горят торфо-рудные смеси.
- Мне сообщили на анонимной основе шахтеры, что в шахтах буквально нечем дышать уже несколько недель, но их все равно заставляют выходить на работу и категорически запрещают выносить данную информацию на публику, - сообщил Медиакорсети адвокат Айдар Валитов, живущий и работающий в Сибае. – Местный карьер полностью заволокло дымом.
На прошедшем вчера экстренном круглом столе присутствовали представители Местных властей, Роспотребнадзора, спасатели и экологи, а также филиала «Учалинского ГОКа» и «Сибайского завода буровых реагентов». Они отметили, что на предприятии, который местные жители считают источником смога, всё в порядке.
Но эти слова никого из местных жителей не успокоили. В онлайн-режиме в группе Администрации ВК сегодня нас смотрели свыше 13 тысяч человек, количество просмотров сохраненной записи стремительно растет. Люди пишут в комментариях, что от них скрывают правду.
Вчера же в Сибае побывала передвижная лаборатория из Уфы, которая взяла пробы воздуха. Результаты лабораторных исследований воздуха будут известны через несколько дней.
Вечером на сайте администрации Сибая и в соцсетях появилось официальное сообщение о том, что Единой дежурной диспетчерской службе дано указание в случае обращении жителей города инструктировать их, как обезопасить себя и своих близких при сложившейся ситуации. Службе здравоохранения поручено оперативно реагировать на все жалобы горожан. Службы города ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в городе.
С минуты на минуту должна начаться прямая трансляция заседания комиссии по чрезвчайным ситуаяиям в Сибае.
Медиакорсеть следит за ситуацией.