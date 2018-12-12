Смог в Башкирии: На улицах Сибая нечем дышать, но власти просят не паниковать

Вечером на сайте администрации Сибая и в соцсетях появилось официальное сообщение о том, что Единой дежурной диспетчерской службе дано указание в случае обращении жителей города инструктировать их, как обезопасить себя и своих близких при сложившейся ситуации. Службе здравоохранения поручено оперативно реагировать на все жалобы горожан. Службы города ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в городе.