Смог над Башкирией: Появилось видео из очага возгорания в районе Сибая

Ситуацию с загазованностью воздуха в Сибае прокомментировали в Главном управлении МЧС России по РБ.
- На данный момент установлено, что загазованность воздуха произошла из-за скапливания дыма от сероводорода, выделяющегося при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды. В работах по устранению последствий происшествия задействованы силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 18 единиц техники и 37 человек, - уточнили в ГУ МЧС РФ по РБ.
По уточненным данным, с южной стороны по трубе карьера подается вода с параллельной отсыпкой участка породой и глиной для образования селевого потока. С северной стороны вода подается по естественному склону.
Согласно протоколам лабораторных исследований ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», на 11 часов сегодня на территории города Сибая превышение предельно-допустимых концентраций по сероводороду в воздухе не зафиксировано. При этом, по данным Башгидромета, в Сибае установилась ясная погода, штиль, температура воздуха -14°.
Тем временем в соцсетях уже появились кадры, которые преподносятся как съемка из очага возгорания в карьере.
Напомним, уже несколько дней жители региона сообщают о том, что в воздухе явно ощущаются посторонние примеси, которые сильно затрудняют дыхание. По городу ходят слухи – один страшнее другого – о том, что под Сибаем горят торфо-рудные смеси, способные спровоцировать взрыв, и о том, что в шахтах нечем дышать, однако шахтеров все равно заставляют работать в забоях.
Представители властей и Учалинского горно-обогатительного комбината сегодня представили информацию о текущей ситуации.
- Источником смога являются два очага тления рудной породы на южном и северном бортах Камаганского карьера на глубине около 400-450 метров, - пояснил представитель комиссии. – Причины возникновения тления носят техногенный характер, то есть оно возникло без участия человека. Разработка данного карьера была прекращена 10 лет назад. Мы знаем о данной проблеме с 15 ноября, проанализировали ситуацию и принимаем меры для ее ликвидации. Попадание диоксида серы в Сибай связано с изменением розы ветров
По словам представителей комиссии, запах, ощущаемый в городе, является диоксидом серы. Его однократное превышение было выявлено по сигналам горожан в двух районах Сибая, такие данные показали лабораторные анализы, взятыми мобильными комплексами сегодня в час ночи. Но в девять часов утра новые анализы уже показали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Сибае больше нет.
Что касается ситуации в шахтах, то, по словам членов комиссии, там проводится поверхностное заиливание - то есть в места тления породы подается селевая масса, состоящая из глины, воды и породы, чтобы прекратить вредный процесс. Непосредственно в шахтах в данный момент превышения ПДК нет, но в случае подобного явления независимые от промпредприятий инспекторы, следящие за обстановкой, имеют право вывести работников «на свежую струю» воздуха.
- Ситуация находится под контролем, мы только что общались по видеосвязи с правительством республики и рассказали об обстановке. Просим не поднимать панику. Поводов для объявления чрезвычайной ситуации в городе нет, объявлен режим повышенной готовности, - сообщили представители комиссии.
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