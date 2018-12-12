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Ответственность за загрязнение воздуха в Башкирии диоксидом серы взял на себя УГОК

12 декабря 2018, 13:01
Фото: Скриншот с видео.
Предприятие обещало нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки.

Сегодня, 12 декабря, директор сибайского филиала УГОК (входит в УГМК-холдинг) Яудат Биккинов заявил на совещании в городской администрации о том, что его предприятие берет на себя ответственность за смог и резкий запах серы в воздухе в Сибае. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».

Напомним, жалобы на чрезмерную загазованность от местных жителей стали поступать еще с ноября.

Предприятие пообещало в течение десяти дней провести рекультивацию старого Каманганского карьера, разработка которого прекратилась еще десять лет назад. Теперь же этот карьер стал источником едкого дыма, проникшего в город Сибай и его окрестности. Результатом тления горных пород на глубине 400-450 метров стал выброс в атмосферу диоксида серы. В последние дни в городе установилась безветренная погода, и концентрация серы в воздухе выросла. Разработка карьера была прекращена 10 лет назад.

По словам Яудата Биккинова, признаки тления на карьере были замечены еще в ноябре.

- Мы экстренно приняли меры, и на сегодняшний день подаем до 500 кубометров воды в чашу карьера, откуда выделяется серный газ, - сообщил представитель комбината. - Одновременно с водой подается глина, чтобы заглушить реакцию.

По его данным, превышения ПДК вредных веществ в санитарной зоне вокруг карьера зафиксировано не было.

Между тем, по данным городской комиссии по установлению причин ЧП, сегодня ночью в двух районах Сибая мобильная лаборатория зафиксировала однократное превышение ПДК по диоксиду серы. К утру концентрация снизилась до допустимой.

Интернет-пользователи из Сибая второй день сообщают в социальных сетях об удушающем запахе серы в воздухе, смоге, результатом которых стал кашель, головные боли, слезоточивость. Городское управление гражданской защиты приведено в состояние повышенной готовности.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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