Ответственность за загрязнение воздуха в Башкирии диоксидом серы взял на себя УГОК

Предприятие пообещало в течение десяти дней провести рекультивацию старого Каманганского карьера, разработка которого прекратилась еще десять лет назад. Теперь же этот карьер стал источником едкого дыма, проникшего в город Сибай и его окрестности. Результатом тления горных пород на глубине 400-450 метров стал выброс в атмосферу диоксида серы. В последние дни в городе установилась безветренная погода, и концентрация серы в воздухе выросла. Разработка карьера была прекращена 10 лет назад.