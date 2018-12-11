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В Башкирии создается новый поисково-спасательный отряд

11 декабря 2018, 11:51
Фото: Госкомитет по ЧС
Ранее исключение составляли северо-восточные муниципальные районы, которые оставались без возможности получить помощь оперативно.

В соответствии с поручением врио главы республики принято распоряжение правительства о создании нового поисково-спасательного отряда в селе Малояз Салаватского района, который начнет функционировать в 2019 году, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС республики.

Зональный поисково-спасательный отряд на северо-востоке республики в составе Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям является седьмым по счету. Ранее созданные шесть отрядов дислоцируются в городах: Уфа, Белорецк, Дюртюли, Кумертау, Сибай, Туймазы.

Схема распределения зон их ответственности обеспечивает оперативное время прибытия поисково-спасательных отрядов в течение двух часов на территории большинства муниципальных районов и городских округов республики.

Создание нового поисково-спасательного отряда обеспечит прикрытие спасателями и защиту населения и территории северо-востока республики наравне с центральными районами.

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