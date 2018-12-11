Уфимский бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» предложил тройную выгоду для бизнеса

Бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» устанавливает новые стандарты дизайна и экологической безопасности бизнес-помещений в России. Это новый уровень сервиса на рынке коммерческой недвижимости Республики Башкортостан. Инфраструктура бизнес-центра обеспечивает комфортную среду для работы и развития вашего бизнеса: проект спроектирован с учетом последних тенденций в области инженерных сетей и коммуникаций с использованием высококачественных материалов. Система отопления, вентиляции и кондиционирования позволяют регулировать температуру в отдельном офисном блоке круглогодично.