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Уфимский бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» предложил тройную выгоду для бизнеса

11 декабря 2018, 06:38
Фото: "Рассвет".
Один из самых современных и комфортабельных деловых комплексов класса «А» - бизнес-центр «Салават Юлаев» - подготовил выгодное предложение для уфимского бизнеса.

Только до конца 2018 года при заключении договора стоимость аренды больших площадей будет составлять 800 руб. за квадратный метр. Кроме того, арендаторы получат 2 месяца арендных каникул и закрепленные парковочные места в подарок!

Бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» устанавливает новые стандарты дизайна и экологической безопасности бизнес-помещений в России. Это новый уровень сервиса на рынке коммерческой недвижимости Республики Башкортостан. Инфраструктура бизнес-центра обеспечивает комфортную среду для работы и развития вашего бизнеса: проект спроектирован с учетом последних тенденций в области инженерных сетей и коммуникаций с использованием высококачественных материалов. Система отопления, вентиляции и кондиционирования позволяют регулировать температуру в отдельном офисном блоке круглогодично.

Современная система пожарной безопасности включает автоматическую систему обнаружения, оповещения и тушения возгорания. Здание оснащено современными высококачественными, скоростными лифтами KONE и эскалаторами THYSSENKRUPP.

Особое внимание уделено современным системам безопасности и контроля доступа в здание: функционирует система видеонаблюдения для всех входных групп по периметру здания, на парковке, а также внутри бизнес-центра, обеспечивается круглосуточная охрана здания. На территории бизнес-центра находится собственная большая охраняемая парковка, также предусмотрена отдельная парковка для велосипедов и мотоциклов.

Среди арендаторов бизнес-центра можно выделить такие известные международные и российские компании: кирпичный завод «Амстрон» - официальный производитель керамического блока «Porikam», PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предоставляющих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита, Группа Компаний «Рассвет» - компания, занимающая лидирующую позицию в списке крупнейших застройщиков Республики Башкортостан.

Став арендатором помещения в бизнес-центре «Салават Юлаев», Вы получите исключительный комфорт, уникальный сервис и сможете вывести свой бизнес на новые высоты.

По вопросу аренды Вы можете обратиться по адресу: г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 49, 8 (800) 333-69-82.

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