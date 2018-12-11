Уфимский бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» предложил тройную выгоду для бизнеса

Только до конца 2018 года при заключении договора стоимость аренды больших площадей будет составлять 800 руб. за квадратный метр. Кроме того, арендаторы получат 2 месяца арендных каникул и закрепленные парковочные места в подарок!
Бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев» устанавливает новые стандарты дизайна и экологической безопасности бизнес-помещений в России. Это новый уровень сервиса на рынке коммерческой недвижимости Республики Башкортостан. Инфраструктура бизнес-центра обеспечивает комфортную среду для работы и развития вашего бизнеса: проект спроектирован с учетом последних тенденций в области инженерных сетей и коммуникаций с использованием высококачественных материалов. Система отопления, вентиляции и кондиционирования позволяют регулировать температуру в отдельном офисном блоке круглогодично.
Особое внимание уделено современным системам безопасности и контроля доступа в здание: функционирует система видеонаблюдения для всех входных групп по периметру здания, на парковке, а также внутри бизнес-центра, обеспечивается круглосуточная охрана здания. На территории бизнес-центра находится собственная большая охраняемая парковка, также предусмотрена отдельная парковка для велосипедов и мотоциклов.
Среди арендаторов бизнес-центра можно выделить такие известные международные и российские компании: кирпичный завод «Амстрон» - официальный производитель керамического блока «Porikam», PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предоставляющих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита, Группа Компаний «Рассвет» - компания, занимающая лидирующую позицию в списке крупнейших застройщиков Республики Башкортостан.
Став арендатором помещения в бизнес-центре «Салават Юлаев», Вы получите исключительный комфорт, уникальный сервис и сможете вывести свой бизнес на новые высоты.
По вопросу аренды Вы можете обратиться по адресу: г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 49, 8 (800) 333-69-82.